Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki. Komisja rozwiązała problemy techniczne

We wtorek ósmoklasiści nie mieli już problemów z pobraniem ze stron komisji egzaminacyjnych próbnych arkuszy. – Nigdy wcześniej żadne nasze egzaminy nie cieszyły się aż takim zainteresowaniem – mówi dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o ewentualnej zmianie terminów egzaminów TVN24

Egzamin ósmoklasisty zgodnie z planem powinien rozpocząć się 21 kwietnia, jednak z powodu trwającej epidemii ten termin jest zagrożony. Uczniowie już do 12 kwietnia nie mają normalnych zajęć dydaktycznych, a dopiero 25 marca rozpoczęła się oficjalnie nauka zdalna i wynikająca z niej realizacja podstawy programowej.

Premier Mateusz Morawiecki zdecydował też o przedłużeniu przerwy w pracy szkół (początkowo uczniowie mieli do nich wrócić 25 marca) do Wielkanocy. – Jeśli po świętach dzieci rozpoczną naukę w szkołach, egzamin odbędzie się zgodnie z planem, ale jeśli przerwa się przedłuży, będziemy musieli go przesunąć – mówi Marcin Smolik, dyrektor CKE.

Nawet matury nie są tak popularne

By pomóc uczniom w przygotowaniu do egzaminu, CKE od poniedziałku publikuje na swojej stronie i stronach okręgowych komisji próbne arkusze z zadaniami. W poniedziałek, gdy opublikowano zadania z języka polskiego uczniowie mieli potężny problem z ich pobraniem, tak by przystąpić do ich rozwiązywania zgodnie z założeniem, czyli o godz. 9.

- Mieliśmy pewne problemy techniczne, ale udało się je rozwiązać – mówi Smolik. - Nigdy wcześniej żadne nasze egzaminy nie cieszyły się aż takim zainteresowaniem. Kiedy publikujemy arkusze maturalne, to zwykle w jednej sekundzie mamy około 15 tysięcy użytkowników na stronie, wczoraj w piku było to ponad 200 tysięcy osób. Teraz, gdy rozmawiamy, chwilę po 9 na stronie jest około 31 tysięcy osób i wszystko działa – dodaje.

Trapez i wycieczka rowerowa Kazimierza

Na rozwiązanie 21 zadań z matematyki uczniowie mają 100 minut. Najwyżej punktowane zadania na próbnym egzaminie – za trzy punkty – dotyczą trapezu równoramiennego i wyliczania pola trójkąta, który jest jego częścią.

"Pan Kazimierz przejechał trasę o długości 90 km w czasie 1,5 godziny. W drodze powrotnej tę samą trasę pokonał w czasie o 15 minut krótszym. O ile kilometrów na godzinę była większa jego średnia prędkość jazdy w drodze powrotnej?" – to drugie zadanie za trzy punkty.

W środę CKE opublikuje próbne arkusze z języków obcych. Od czwartku publikować będzie zadania maturalne – egzamin dojrzałości powinien rozpocząć się planowo 4 maja.

Arkusze będą do pobrania na stronach CKE, MEN, a także ośmiu komisji okręgowych.

Czy egzaminy odbędą się zgodnie z planem?

W poniedziałek o odwołanie egzaminów zewnętrznych zaapelował Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

- Nie ma co ryzykować zdrowia tysięcy uczniów i nauczycieli – mówił tvn24.pl Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Czy odwołanie egzaminów jest możliwe? Tak, taką możliwość daje specustawa. Premier może zdecydować o zmianie harmonogramu roku szkolnego, a co za tym idzie przesunięciu lub odwołaniu egzaminów. Jeśli to jednak nastąpi, konieczne będzie również wprowadzenie zmian w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, a gdyby odwołano matury, również na uczelnie wyższe.

- Na razie nie przewidujemy zmiany terminu zakończenia roku szkolnego. To po to między innymi przeszliśmy na zdalne nauczanie, aby nauczyciele mogli realizować podstawę programową – mówił we wtorek na antenie Radia Gdańsk minister edukacji Dariusz Piontkowski.

Justyna Suchecka

Źródło: tvn24.pl