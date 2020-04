Próbny egzamin ósmoklasisty. "Moi uczniowie pisali go w czerwcu!". Jak to możliwe?

W środę o godz. 9 rozpoczęły się próbne egzaminy ósmoklasistów z języków obcych. Okazało się, że arkusz z języka angielskiego, który otrzymali uczniowie, to egzamin z czerwca ubiegłego roku.

Zanim zawieszono działalność dydaktyczną szkół w związku z koronawirusem, takich próbnych testów nie było w planach CKE. Komisja postanowiła je zorganizować, by wspomóc uczniów, którzy od 12 marca uczą się w domach.

W poniedziałek uczniowie mieli kłopoty, by pobrać arkusze ze stron CKE i okręgowych komisji, które nie wytrzymywały gigantycznego zainteresowania. We wtorek egzamin z matematyki udało się przeprowadzić już bez przeszkód.

CKE: mogą porównać wyniki

W środę technicznie też wszystko działało, ale nie wszyscy są zadowoleni z egzaminu. – To arkusz, który moi uczniowie już rozwiązywali – mówi Jan, anglista z Warszawy.

Jak to możliwe? Okazało się, że CKE na próbny egzamin wyznaczyła arkusz, który grupa uczniów rozwiązywała już w czerwcu ubiegłego roku. To wtedy odbyła się dodatkowa sesja egzaminacyjna dla tych nastolatków, którzy np. w kwietniu byli chorzy.

Uczniowie: to niepoważne

Nie wiadomo, jak wielu uczniów rozwiązywało już wcześniej dzisiejszy próbny arkusz. Nauczyciele, z którymi rozmawiamy, nie kryją jednak rozczarowania. – Moje dzieciaki powiedziały, że to niepoważne i ja się z nimi zgadzam – mówi Jan. – Im taki egzamin do niczego nie jest potrzebny.

Zgodnie z planem egzamin ósmoklasisty powinien rozpocząć się 21 kwietnia. Jeśli jednak uczniowie nie wrócą do szkoły zaraz po Wielkanocy, ten termin zostanie zmieniony. Specustawa daje premierowi taką możliwość. Może on także całkowicie odwołać w tym roku egzaminy, o co apeluje m.in. Związek Nauczycielstwa Polskiego.