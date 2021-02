Ministerstwo podało, kiedy będą próbne egzaminy ósmoklasisty i maturalne

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że od 17 do 19 marca odbędą się próbne egzaminy ósmoklasisty, a od 3 do 16 marca próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i z języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić testy diagnostyczne od 17 do 19 marca.