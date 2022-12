Ruszyły próbne matury CKE. Od 2023 roku maturzystów czekają zmiany

W poniedziałek ruszyły próbne egzaminy maturalne, które potrwają do 21 grudnia. Dla uczniów czwartych klas liceów ogólnokształcących to już druga w tym roku próba sił przed nową maturą, do której przystąpią wiosną 2023 roku i która przeprowadzona zostanie na zmienionych zasadach.

Próbne egzaminy maturalne przeprowadzane w nowej formule organizowane są przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w dniach 12-21 grudnia. Udział szkół w próbnych egzaminach jest dobrowolny. Dyrektor CKE Marcin Smolik zaapelował także, by nauczyciele nie wystawiali ocen uczniom, którzy do tych próbnych egzaminów przystąpią. Jak zaznaczył, taki test diagnostyczny powinien być przeprowadzany "wyłącznie w celu informacyjnym" i "diagnostycznym", w celu zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym oraz tych, które wymagają jeszcze udoskonalenia.

Próbne matury CKE. Harmonogram na grudzień 2022

Pierwsze próbne matury zorganizowane zostały w poniedziałek 12 grudnia - rano uczniowie mogli zmierzyć się z arkuszem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Dzień później rano planowane są egzaminy próbne z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a po południu z języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego na poziomie podstawowym.

14 grudnia rano szkoły będą mogły przeprowadzić egzamin próbny z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu z filozofii, historii muzyki, języka kaszubskiego, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka łemkowskiego i z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) na poziomie podstawowym.

Próbne matury potrwają od 12 do 21 grudnia. Shutterstock

Na 15 grudnia rano zaplanowano egzamin próbny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu z języków francuskiego i niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym - czyli dodatkowym, najbardziej zaawansowanym poziomie. 16 grudnia rano odbędą się egzaminy próbne z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, a po południu z fizyki, historii sztuki i wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym.

19 grudnia rano przeprowadzony zostanie egzamin próbny z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu z geografii, języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym oraz z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) na poziomie rozszerzonym. 20 grudnia rano będzie egzamin próbny z biologii, a po południu z informatyki i z języków rosyjskiego oraz włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 21 grudnia rano będzie egzamin próbny z chemii, a po południu z historii.

Nowa matura 2023

To drugi raz w tym roku szkolnym gdy organizowane są przez CKE próbne egzaminy maturalne. Pierwszy raz egzaminy przeprowadzono pod koniec września. Wówczas pisane jednak były tylko z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich maturzystów: języka polskiego na poziomie podstawowym, matematyki na poziomie podstawowym i z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym, tj. z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i z włoskiego.

Wiosną 2023 roku do egzaminu dojrzałości w nowej formule przystąpią pierwsi uczniowie, którzy uczęszczali do czteroletnich liceów ogólnokształcących. Matury z każdego przedmiotu przeprowadzone będą na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 z 10 czerwca 2022 roku. Absolwenci techników po raz pierwszy nową maturę napiszą rok później, wiosną 2024 roku - przystąpi do niej wówczas pierwszy rocznik absolwentów pięcioletnich techników.

Maturzyści zdający w nowej formule będą musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru zdawanego na poziomie rozszerzonym. Chętni będą mogli przystąpić do większej liczby egzaminów - maksymalnie pięciu - na poziomie rozszerzonym. Obowiązkowe będą też dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i z języka obcego.

Matura 2023 - zmiany

Egzaminy maturalne w 2023 roku będą różnić się od tych w latach wcześniejszych. Na egzaminach z języka polskiego (pisemnym i ustnym) maturzystów obowiązywać będzie dłuższa niż dotąd lista lektur, których znajomość będzie wymagana na egzaminie. Dłuższe niż do tej pory będzie musiało być również wypracowanie. Dotąd musiało zawierać minimum 250 słów. W 2023 i 2024 roku uczniowie będą musieli napisać tekst składający się z minimum 300 słów, a od 2025 - 400 słów.

Na nowej maturze na egzaminie ustnym z polskiego zdający będzie losował zestaw zadań egzaminacyjnych. Będą w nim dwa zadania sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, w tym wypowiedzi inspirowanej utworem literackim lub jego fragmentem albo innym tekstem kultury, w tym materiałem ikonograficznym lub jego fragmentem. Do tej pory zdający mieli tylko jedno zadanie na egzaminie ustnym. Na nowej maturze wydłużony będzie czas z egzaminów pisemnych z niektórych przedmiotów.

Autor:wac//mm

Źródło: PAP, tvn24.pl