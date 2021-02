Próbne egzaminy zgodnie z planem. Na Warmii i Mazurach też

W przyszłym tygodniu w całej Polsce uczniowie będą mogli przyjść do szkół, by rozwiązać w nich próbne egzaminy maturalne, a w kolejnych tygodniach egzaminy ósmoklasisty. - Testy są tylko dla chętnych - podkreśla Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. I apeluje, by nauczyciele nie wystawiali z nich stopni.