"Ten chaos powoduje, że nawet jak pacjenta namówię, to możliwe, że nie będę miał go czym zaszczepić"

Jest zielone światło Komisji Europejskiej na szczepienie 12-latków. Jest szansa na to, że w Polsce szczepienia dzieci ruszą już w czerwcu. To dobra informacja, ale są też złe. Do punktów nie dociera tyle szczepionek, ile jest zamówionych. Pacjenci nie dostają informacji o zmianie terminu. Miniony tydzień był jednym z najtrudniejszych w historii narodowego programu szczepień. Materiał magazynu "Polska i Świat".