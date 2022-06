Problemy rowerowego rynku. "To jest absurd. Stoją te rowery gdzieś na magazynie i czekają tylko na jedną część"

Dziś są już dwa tysiące, ale nie oznacza to, że każdy znajdzie to, czego szuka. - Jedna z naszych głównych firm posiada na stanie ponad sto tysięcy rowerów, których nie może wypuścić do klientów końcowych, czyli do sklepów takich jak my, ponieważ na przykład potrafi tam brakować jedynie środka supportu do ramy. To jest absurd. Stoją te rowery gdzieś na magazynie i czekają tylko na tę jedną część – wyjaśnia Kamil Bakoniuk ze sklepu rowerowego "Sprint" w Białymstoku..