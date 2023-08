Kosiniak-Kamysz: Dostałem list od komisarza z PiS. Zwrócił się o pomoc

Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji w Buczynie mówił o problemach rolników. - Dostałem list od komisarza Wojciechowskiego. To akt desperacji. Komisarz Wojciechowski jest po prostu bezradny - przekazał szef PSL, nawiązując do Janusza Wojciechowskiego z PiS. - Zwrócił się o pomoc, żeby rozmawiać z komisarzami, którzy wywodzą się z Europejskiej Partii Ludowej - uściślił.

Szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz zorganizował w sobotę w Buczynie (Małopolska) konferencję pod hasłem "Nieudolność PiS i komisarza Wojciechowskiego doprowadza do bankructwa polskich rolników".

- Wczoraj dostałem list od komisarza (Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, Janusza) Wojciechowskiego, przesłał mi za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jest to akt desperacji. Komisarz Wojciechowski jest po prostu bezradny. Zwrócił się o pomoc do szefa jedynej partii, która zna się na polskim rolnictwie. Nie dziwię się, że do nas się zwraca, bo nikogo innego zajmującego się rolnictwem już nie ma, innej formacji politycznej w wyborach, do kogo mógłby się zwrócić - powiedział.

Kosiniak-Kamysz zrelacjonował, że Wojciechowski "zwrócił się o pomoc, żeby rozmawiać z komisarzami, którzy wywodzą się z Europejskiej Partii Ludowej". - Panie komisarzu, my będziemy rozmawiać ze wszystkimi, bo nasi europosłowie, inaczej niż europosłowie PiS-u, z którego się pan wywodzi, głosowali przeciwko przedłużeniu wolnego handlu z Ukrainą, przeciwko zniesieniu ceł na produkty rolne z Ukrainy - przypomniał.

Zwrócił się następnie do Wojciechowskiego. - Domagamy się od pana następującej rzeczy: przekonania pańskich kolegów z rządu, przynajmniej do 15 października jeszcze ci nieudacznicy są, do tego, żeby natychmiast rozpatrzyć ustawę o systemie kaucyjnym, o ochronie polskiego rolnictwa - oświadczył.

- Druga kwestia to skup interwencyjny zboża na poziomie europejskim i przekazanie do krajów potrzebujących, żeby Unia naprawdę stała się miejscem interwencji na rynkach wspólnotowych. Kupić to zboże, którego jest nadwyżka i wytransferować do krajów, które tego potrzebują, żeby z nich nie było migracji - proponował.

Trzecią sprawą, jak mówił szef PSL, jest zniesienie ograniczenia produkcji rolnych w Europie. - Proszę odejść od tych głupich zasad. Proszę odejść od swoich głupich pomysłów ograniczenia produkcji rolnych - powiedział.

- Ma się zwiększać produkcja rolna w Europie, bo to jest część naszego bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa żywnościowego. Pisze pan w liście do mnie, żeby lobbować za przedłużeniem zakazu sprowadzania czterech produktów do Polski. To pszenica, kukurydza, słonecznik i rzepak. My nie tylko mówimy o przedłużeniu, ale o zwiększeniu grupy tych produktów. Owoce miękkie, miód, jaja, drób, to wszystko musi być zatrzymane - postulował.

PiS wciąż nie załagodził sporu z rolnikami. Magazyny ze zbożem nie zostały opróżnione Paweł Płuska/Fakty TVN

"Oczekujemy natychmiastowej realizacji zadań"

Kosiniak-Kamysz pokazał na konferencji odpowiedź PSL na pismo Wojciechowskiego. - Jeżeli pan komisarz poprosił o pomoc, my będziemy wspierać. Zawsze wspieramy polskie rolnictwo na każdym poziomie. Oczekujemy natychmiastowej realizacji tych zadań, które wyznaczyliśmy panu komisarzowi, który jest bezradny, bezsilny. Będziemy teraz wyznaczać mu zadania i cele. To jest jedyna szansa na ratunek - twierdził.

- Do 15 października niech pan przekona swoich kolegów, premiera i panią marszałek (Sejmu - red.) do realizacji tych celów natychmiast. Pan się z tej partii wywodzi. Pan za to odpowiada i w Polsce i w Europie. Do roboty - zaznaczył.

Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji w Buczynie TVN24

Politycy w wirze kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało hasło wyborcze | Radek Pietruszka/PAP Posłanka KO Małgorzata Niemczyk i politycy koalicji na konferencji przed wejściem do stacji metra Centrum w Warszawie | PAP/Radek Pietruszka Współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń, posłanki Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Katarzyna Kotula oraz członkini Zarządu Krajowego Lewicy Razem Anna Górska | PAP/Marcin Gadomski Mirosław Różański, Władysław Kosiniak-Kamysz i Michał Kamiński przed rozpoczęciem obrad kongresu "Bezpieczeństwo naprawdę" w Strzelcewie koło Łowicza | PAP/Marian Zubrzycki Kacper Płażyński, Kazimierz Smoliński i Tadeusz Cymański na konferencji dotyczącej bezrobocia, przed Urzędem Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim | PAP/Piotr Matusewicz Rafał Trzaskowski na otwartym spotkaniu z mieszkańcami na placu Starego Miasta w Olsztynie | PAP/Tomasz Waszczuk Politycy Lewicy po konferencji, na której zaprezentowali listy kandydatów ugrupowania w wyborach do Sejmu | PAP/Piotr Nowak Szymon Hołownia na spotkaniu z mieszkańcami w ramach trasy "Trzecia Droga Spotkania z Szymonem" na Zielonym Skwerze przed MOKSiR w Chrzanowie | PAP/Łukasz Gągulski Liderzy Trzeciej Drogi Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji, na której zaprezentowano kandydatów Trzeciej Drogi do Sejmu | PAP/Paweł Supernak Kandydat KO do Sejmu, były prezes PZN Apoloniusz Tajner po konferencji w Bielsku-Białej, na której zaprezentowano kandydatów KO z okręgu nr 27 | PAP/Zbigniew Meissner Kandydat KO w wyborach do Senatu, prof. Adam Bodnar w trakcie zbiórki podpisów, inaugurującej jego kampanię wyborczą w stołecznym okręgu nr 44 | PAP/Radek Pietruszka Waldemar Pawlak na krajowych dożynkach PSL w Płocku | PAP/Szymon Łabiński Władysław Kosiniak-Kamysz z żoną i córką na krajowych dożynkach PSL w Płocku. Obok Piotr Zgorzelski, Szymon Hołownia i Waldemar Pawlak | PAP/Szymon Łabiński Michał Kołodziejczak skonfrontował się na konferencji z pracownikami telewizji rządowej | PAP/Leszek Szymański Michał Kołodziejczak na konferencji przed siedzibą telewizji rządowej w Warszawie | PAP/Leszek Szymański Arkadiusz Marchewka na konferencji "PiS = RECESJA" na Rynku Pogodno w Szczecinie | PAP/Marcin Bielecki Borys Budka i Arkadiusz Marchewka na zbiórce podpisów pod listami poparcia do Sejmu dla Koalicji Obywatelskiej na Rynku Pogodno w Szczecinie | PAP/Marcin Bielecki Szymon Hołownia na zbiórce podpisów pod listami poparcia do Sejmu przy pomniku Syrenki w Warszawie | PAP/Tomasz Gzell 23819103 | PAP Szymon Hołownia na konferencji zorganizowanej w trakcie zbiórki podpisów pod listami poparcia przy pomniku Syrenki w Warszawie | PAP/Tomasz Gzell Mateusz Morawiecki, Arkadiusz Mularczyk, Anna Paluch, Elżbieta Zielińska i Barbara Bartuś na spotkaniu z sympatykami w Gorlicach | PAP/Grzegorz Momot Sławomir Mentzen podczas spotkania w Kielcach, w ramach "Wielkiej Trasy Objazdowej liderów Konfederacji Bosak&Mentzen na żywo" | PAP/Piotr Polak Sławomir Mentzen podczas spotkania w Kielcach, w ramach "Wielkiej Trasy Objazdowej liderów Konfederacji Bosak&Mentzen na żywo" | PAP/Piotr Polak Krzysztof Bosak podczas spotkania w Kielcach, w ramach "Wielkiej Trasy Objazdowej liderów Konfederacji Bosak&Mentzen na żywo" | PAP/Piotr Polak 23818443 | PAP Nowa Lewica zatwierdziła listy wyborcze | PAP/Andrzej Lange Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało hasło wyborcze | Radek Pietruszka/PAP Posłanka KO Małgorzata Niemczyk i politycy koalicji na konferencji przed wejściem do stacji metra Centrum w Warszawie | PAP/Radek Pietruszka Współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń, posłanki Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Katarzyna Kotula oraz członkini Zarządu Krajowego Lewicy Razem Anna Górska | PAP/Marcin Gadomski Mirosław Różański, Władysław Kosiniak-Kamysz i Michał Kamiński przed rozpoczęciem obrad kongresu "Bezpieczeństwo naprawdę" w Strzelcewie koło Łowicza | PAP/Marian Zubrzycki Kacper Płażyński, Kazimierz Smoliński i Tadeusz Cymański na konferencji dotyczącej bezrobocia, przed Urzędem Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim | PAP/Piotr Matusewicz Rafał Trzaskowski na otwartym spotkaniu z mieszkańcami na placu Starego Miasta w Olsztynie | PAP/Tomasz Waszczuk

Autor:akw/kab

Źródło: TVN24