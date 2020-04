Kilkanaście lat pracowali na swój biznes. Tracą wszystko w kilka dni. "My już nie jesteśmy wypłacalni"

Reporterzy "Czarno na białym" pokazują jego walkę o przetrwanie i o to, by nie musiał zwalniać swoich pracowników.

Sukces w amerykańskim stylu

"Dziś z punktu widzenia firmy, my już nie jesteśmy wypłacalni"

- Wszystkie eventy, które mieliśmy zakontraktowane do końca czerwca, w ciągu trzech dni zostały odwołane – mówi przedsiębiorca. – To był pierwszy duży cios dla nas, jako firmy – dodaje.

"Był to dzień, w którym we mnie coś pękło"

- Był to dzień, w którym we mnie coś pękło. Ja nie wiedziałem, co mam ludziom powiedzieć. Menadżerowie, kierownicy pytali, co mają ludziom powiedzieć i ta bezsilność, pierwsza od dziewiętnastu lat, kiedy ja nie wiedziałem, jakie kroki mamy podjąć – przyznaje.

"Do ZUS próbuje się dodzwonić kilkaset tysięcy osób"

Rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski wyjaśnia, że urzędnicy są "w wyjątkowej sytuacji". - Do nas w obecnej chwili, z tego co pamiętam, od 18 marca próbuje się dodzwonić kilkaset tysięcy osób – mówi.

"Chcemy, żeby jeszcze w kwietniu program był dostępny dla przedsiębiorców"

Z rządowej tarczy skorzystać mają setki tysięcy firm. Szef PFR pytany, czy systemu rządowej pomocy nie można uprościć do "jednego okienka" odpowiada, że to "byłby stan idealny". - Ale jest to niestety niemożliwe i w żadnym kraju to tak nie funkcjonuje. Trzeba by zbudować cały system informatyczny, który miałby temu służyć. Myślę, że taki projekt to są dwa-trzy lata – uważa Paweł Borys.