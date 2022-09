Problemy po aukcji w Janowie Podlaskim. Francuz Thierry Barbier nie zapłacił za wylicytowane konie

Miał być duży sukces, a jest wielki kłopot. Pieniądze za wylicytowane konie podczas ostatniej aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim nie trafiły na konta stadnin. Główny kupujący - francuski obywatel - znany jest w środowisku z nierzetelności i braku wpłat. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Dwa tygodnie temu aukcję Pride of Poland w Janowie Podlaskim zakończono odtrąbieniem sukcesu, bo sprzedano konie za 1,6 mln euro. Jednym z głównych nabywców okazał się Francuz Thierry Barbier, który wylicytował konie za niemal milion euro, co daje 2/3 całego aukcyjnego utargu. Francuz, choć powinien, to za nie nie zapłacił. Wieść poszła w świat.

- W środowisku arabiarzy na świecie śmieją się z nas, że ten człowiek, który znany jest z tego, że jest mitomanem, zdołał tu przyjechać i tak narozrabiać – mówi autor bloga "Hipologika" Matek Szewczyk.

Francuz podczas aukcji przebił sam siebie

W stadninach zapanowała konsternacja. W boksach wciąż stoją cztery piękne arabskie konie - najdroższy za 400 tysięcy euro, dwa po 220 tysięcy euro i jeden za 115 tysięcy euro. Francuz nie płaci - konta pozostają puste. Oczekiwanie jest, ale zdziwienia nie ma, bo Barbier dał się już poznać w środowisku. Jego zachowanie na janowskiej aukcji w sierpniu daje do myślenia.

- Przy licytacji pierwszej klaczy sam siebie przebił o 100 tysięcy euro. Tak się nie dzieje. Tak najbogatsi ludzie nie robią nigdy na aukcjach. To powinno być czerwone światło alarmowe - mówi Marek Trela, były prezes stadniny w Janowie Podlaskim i wiceprezes Światowej Organizacji Hodowców Koni Arabskich.

Thierry Barbier nie zapłacił za konie wylicytowane podczas Pride of Poland TVN24

Światło zignorowano, sukces już nie jest sukcesem, a porażka jest sierotą. Dziennikarze chcieli o sytuacji porozmawiać z prezesem stadniny Lucjanem Cichoszem. Obecny w czwartek w pracy był niechętny do tłumaczenia, dlaczego stadnina dopuściła do aukcji kogoś, kto już dał się poznać jako osoba niewiarygodna.

Jedna z pracownic skierowała reporterów do Krzysztofa Kierzka, nowego prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych i organizatora aukcji. Ten na pytanie, czy słyszał o wątpliwościach wokół ekscentrycznego Francuza, odpowiada niespecjalnie konkretnie: - Być może tak, my to nazwisko też znamy, ono się pojawia, aczkolwiek nie mamy żadnych twardych przesłanek, które pozwoliłyby nam tego klienta negatywnie zweryfikować przed aukcją.

- On dopełnił takie same formalności, jak każdy inny – dodaje prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Francuz wpłacił 2,5 tysiąca euro wadium - swoisty bilet wstępu na aukcję – i zasiadł w loży.

Francuz próbował już kupować konie w Janowie, nieskutecznie

Znawcy twierdzą, że wystarczyło zapytać. - Wiele osób na zachodzie Europy miało już z nim do czynienia. Próbował kupować konie, zawierał umowy, kontrakty były podpisane, a potem nie wpłacał pieniędzy i te sprzedaże nie dochodziły do skutku – wspomina Marek Szewczyk.

Thierry Barbier ze stadniną w Janowie miał już kontakt. W 2018 roku chciał nabyć kilka koni poza aukcją. Wszystko było dograne, konie przygotowane, tylko finał ten sam. - Profesjonalizm trzeba posiadać, żeby te konie przygotować do aukcji, żeby je wypromować przed aukcją i żeby przygotować cały anturaż aukcyjny – podkreśla Marek Trela.

Thierry Barbier wylicytował klacz Esmeraldię za 400 tysięcy euro PAP/Wojtek Jargiło

Wielka praca, której zwieńczeniem ma być pomyślna sprzedaż, a pieniądze ze sprzedaży to środki na utrzymanie kadry, stajni i na dalszy rozwój. Dopuszczanie do aukcji nieodpowiedzialnych kontrahentów podczas największych imprez, to dla hodowców tragedia.

Sprzedający, bo to w ich gestii jest decyzja, podejmą kroki, aby odstąpić od umowy. Terminy mogą być jeszcze negocjowane – wskazuje Krzysztof Kierzek. Konia z rzędem temu, kto zagwarantuje, że winni zamieszania poniosą konsekwencje.

Autor:Maciej Warsiński

Źródło: TVN24