Problemy na drogach i na lotnisku, zatrzymane pociągi. "Miejscami trudna sytuacja"

IMGW wydał ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą. Alarmy będą w mocy do środy do godziny 12.

Najtrudniejsza sytuacja panuje w województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim.

We wtorek woda zaczęła się wylewać z Zalewu Wiślanego we Fromborku i przez nadbrzeże portowe w Suchaczu. Strażacy zabezpieczyli te miejsca. W Świnoujściu po raz pierwszy służby użyły mobilnych zapór przeciwpowodziowych.

Śnieg i wiatr utrudniły jazdę szczególnie w województwie warmińsko-mazurskim oraz na północy Mazowsza.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński zwołał naradę wojewodów w sprawie sytuacji na drogach i na terenach zagrożonych "cofką". Jak mówiła po spotkaniu wiceministra w resorcie spraw wewnętrznych Magdalena Roguska, "w najbliższych godzinach będziemy mieć do czynienia z sytuacją, która będzie zmienna". Zapewniła, że służby są w gotowości.

