Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Problemy na drogach i na lotnisku, zatrzymane pociągi. "Miejscami trudna sytuacja"

Elbląg
Po naradzie w MSWiA. Co wiemy?
Źródło: TVN24
Śnieżyce i silny wiatr dały się we znaki szczególnie na północy kraju. Do tego występuje zagrożenie "cofką" w związku ze spiętrzeniem wody. W związku ze złą pogodą wystąpiły utrudnienia na drogach. Problemy dotknęły też lotniska w podwarszawskim Modlinie, skąd loty przekierowano do innych miast. Relacjonujemy utrudnienia związane z niebezpieczną pogodą w różnych częściach Polski.

IMGW wydał ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą. Alarmy będą w mocy do środy do godziny 12.

Najtrudniejsza sytuacja panuje w województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim.

We wtorek woda zaczęła się wylewać z Zalewu Wiślanego we Fromborku i przez nadbrzeże portowe w Suchaczu. Strażacy zabezpieczyli te miejsca. W Świnoujściu po raz pierwszy służby użyły mobilnych zapór przeciwpowodziowych.

Śnieg i wiatr utrudniły jazdę szczególnie w województwie warmińsko-mazurskim oraz na północy Mazowsza.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński zwołał naradę wojewodów w sprawie sytuacji na drogach i na terenach zagrożonych "cofką". Jak mówiła po spotkaniu wiceministra w resorcie spraw wewnętrznych Magdalena Roguska, "w najbliższych godzinach będziemy mieć do czynienia z sytuacją, która będzie zmienna". Zapewniła, że służby są w gotowości.

Sytuację pogodową relacjonujemy na żywo:

Właśnie pojawiły się nowe informacje ()

Autorka/Autor: fc/lulu

Źródło: tvn24.pl, TVN Meteo, TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
pogodaIMGWElblągWarmińsko-MazurskieDonald TuskMarcin Kierwiński
Czytaj także:
Zablokowana S7
"Śnieg cały czas sypie. Nie mamy nic do jedzenia ani picia"
METEO
imageTitle
Polak w drodze po miliony. "To dla mnie duża sprawa"
EUROSPORT
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Mar-a-Lago
Wojska USA w Ukrainie? Zełenski: omawiamy to
Świat
Grzegorz Braun
Profesor Dudek w "Kropce nad i": nagle Braun ukradł efekt Nawrockiego PiS-owi
imageTitle
Noriaki Kasai futbolu nie ma dość. "Moja pasja się nie zmieniła"
EUROSPORT
Frombork
Cofka na północy Polski. Czym jest to niebezpieczne zjawisko
METEO
Akcja służb w Radzewie
Kobieta i siedmioletnie dziecko wpadli do zamarzniętego stawu. Są w stanie krytycznym
Poznań
Wyciąg narciarski
Awaria wyciągu narciarskiego, ewakuowano kilkadziesiąt osób
Kraków
imageTitle
Poznaliśmy wszystkich uczestników 1/8 finału Pucharu Narodów Afryki
EUROSPORT
Katarzyna Kotula
Co dalej z ustawą o osobie najbliższej? Kotula: liczę na panią prezydentową
WARSZAWA KONFERENCJA WICEMINISTRA STANDERSKIEGO
Nowa usługa w rządowej aplikacji
BIZNES
Odnowiony pociąg SKM typu elf
Awaria na kolei pod Warszawą, były utrudnienia
WARSZAWA
Awaria ciepłownicza na Pradze Północ
Mieszkańców ponad 120 budynków czeka noc bez ogrzewania
WARSZAWA
Karol Nawrocki, Sławomir Cenckiewicz i Adam Andruszkiewicz podczas spotkania z żołnierzami 24.12.2025 r. (efekt rozmycia nałożony przez tvn24.pl)
Zamieszanie wokół zdjęcia z mapą i Nawrockim. Fotograf prezydenta komentuje
Sebastian Zakrzewski
Przejście dla pieszych na Marszałkowskiej
"Liczby potwierdzają - przejście było i jest potrzebne"
WARSZAWA
Samochody są uwięzione w zaspach
Utknęli w autach na zasypanych drogach
Olsztyn
imageTitle
"Ogromna ulga". Jokić poznał diagnozę uszkodzonego kolana
EUROSPORT
Noc, śnieg
Gdzie w nocy i w środę spadnie najwięcej śniegu
METEO
Mark Zuckerberg
Ten zakup "może wywołać oburzenie w Waszyngtonie i Pekinie"
BIZNES
imageTitle
Przeprowadzono sekcję zwłok reprezentanta Norwegii
EUROSPORT
Prokurator Ewa Wrzosek
Prokuratura zdecydowała w sprawie Ewy Wrzosek
warszawa snieg zima ulica AdobeStock_191551488
Śnieg w Warszawie i okolicach. "Są i będą trudne chwile"
METEO
Zamieć śnieżna w Warszawie, 30 grudnia 2025 roku
Śnieżyca w Warszawie, trudne warunki na drogach
WARSZAWA
Tusk Helsinki
Tusk zwołał pilną naradę wojewodów
imageTitle
"Pozostaje pod stałą opieką zespołu medycznego". Koniec sezonu dla Amerykanki
EUROSPORT
Strażnicy miejscy zauważyli rozbite auto
Rozbite auto i historia o nieznajomym, który chciał się przejechać
WARSZAWA
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wróci po wakacjach
Zmiany w zasiłku opiekuńczym. Rząd przyjął projekt
BIZNES
imageTitle
"Niesamowita symbolika". Odebrał Kubackiemu rekord na jego oczach
EUROSPORT
Myszołów potrzebował pomocy
Ranny myszołów leżał na grobli
Katowice
Zima noc śnieg
Atak zimy. Alarmy najwyższego stopnia
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica