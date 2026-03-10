Ziobro "będzie dostawał 1350 złotych". Jest decyzja

Czarzasty: postawię wniosek o zabraniu Ziobrze w sposób ostateczny diety i 90 procent wynagrodzenia Źródło: x.com/wlodekczarzasty

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział w poniedziałek, w nagraniu na platformie X, że na posiedzeniu Prezydium Sejmu 10 marca złoży wniosek o odebranie byłemu ministrowi sprawiedliwości, posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze diety oraz 90 procent wynagrodzenia. - Będzie dostawał 1350 złotych - oświadczył.

Prezydium Sejmu zebrało się we wtorek późnym popołudniem. Czarzasty pytany, jaką decyzję w sprawie wynagrodzenia Ziobry podjęło, odparł, że zostało ono odebrane. - [Uchwała - red.] Była głosowana, wszyscy byli za - poinformował marszałek. Zaznaczył, że Ziobro może jeszcze odwołać się od wtorkowej decyzji do Prezydium Sejmu.

Zbigniew Ziobro Źródło: Paweł Supernak/PAP

Na początku lutego sejmowa komisja regulaminowa ukarała Ziobrę naganą w związku z jego nieobecnościami na posiedzeniach Sejmu. Wniosek w tej sprawie do komisji skierował pod koniec stycznia marszałek Sejmu. Mówił wówczas, że w momencie gdy komisja przedstawi mu stanowisko, Ziobro będzie miał czas na odwołanie się od tej decyzji.

Czarzasty zapowiedział, że następnie będzie chciał przedstawić Prezydium Sejmu projekt uchwały o utracie diety parlamentarnej i obniżeniu uposażenia poselskiego do jednej dziesiątej wysokości, czyli 1350 złotych brutto miesięcznie. I tym właśnie wnioskiem we wtorek zajęło się Prezydium Sejmu.

Sprawa Zbigniewa Ziobry

Zbigniew Ziobro jest podejrzewany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura, która wystąpiła do sądu o wydanie za byłym ministrem sprawiedliwości europejskiego nakazu aresztowania, zarzuca mu, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, między innymi wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Prokuratura zarzuca też Ziobrze, że zdecydował o nielegalnym przekazaniu z Funduszu Sprawiedliwości 25 milionów złotych CBA na zakup inwigilującego oprogramowania Pegasus oraz 14 milionów złotych na remont siedziby Prokuratury Krajowej, mimo braku podstaw prawnych.

Obecnie Ziobro - według jego obrońców - jest objęty ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne.

Opracowała Justyna Sochacka /lulu