Polska Prezydent zwleka z decyzjami o odznaczeniach za długoletnie pożycie małżeńskie. Seniorzy apelują Ewelina Kwiatkowska |

Prezydent zwleka z decyzjami o odznaczeniach za długoletnie pożycie małżeńskie. Seniorzy apelują Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Ponad 50 lat razem i wciąż czekają na medal. - Zdziwione te panie były, które przyjmowały wniosek. "Proszę pana, to trzeba czekać lata, nie wiadomo kiedy" - relacjonuje Michał Strzelecki, który jest z żoną prawie 52 lata.

- Ja mówię: jak nie wiadomo, przecież ile my mamy lat? No przecież człowiek nie dożyje tego może. No, po co to? - pyta.

Seniorzy czekają na decyzje prezydenta w sprawie odznaczeń

W podobnej sytuacji jest ponad 140 tysięcy osób w kraju. - Jest też tak, że z każdym tygodniem, miesiącem przecież wpływają kolejne wnioski. Dlatego trudno uzyskiwać aktualne dane, bo kancelaria prezydenta nie odpowiada wprost - tłumaczy Marzena Okła-Drewnowicz, pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej.

"Ponad 144 tysiące seniorów nie może doczekać się decyzji prezydenta o przyznaniu medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Ponad 800 nie doczekało. Zwracaliśmy się wielokrotnie z żądaniem odblokowania procedur. To sprawa ludzkiej godności. Nie możecie dłużej zwlekać" - komentuje na X premier Donald Tusk. Ale zdaje się, że kancelaria prezydenta podchodzi do sprawy mniej poważnie. "Premier Donald Tusk liczy medale, a seniorzy liczą miesiące i lata w kolejkach do lekarzy" - odpowiada rzecznik Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz.

Ponad 144 tysiące seniorów nie może doczekać się decyzji Prezydenta o przyznaniu Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Ponad 800 nie doczekało. Zwracaliśmy się wielokrotnie z żądaniem odblokowania procedur. To sprawa ludzkiej godności. Nie możecie dłużej zwlekać! — Donald Tusk (@donaldtusk) November 25, 2026 Rozwiń

Zawiadomienie o przyznaniu orderu przyszło w dniu pogrzebu

Seniorzy liczą na to, że ich wnioski zostaną rozpatrzone. - Przeżyliśmy mężem 52 lata po ślubie. Dostaliśmy zawiadomienie o przyznaniu tego orderu w dniu pogrzebu mojego męża - przyznaje Maria Kołodziejczyk.

Pani Maria wraz z mężem na to ważne dla nich wyróżnienie czekali do ostatniej chwili. - Mąż był w miarę sprawny, co prawda miał chorobę płuc, ale jeszcze mógłby iść, nawet trzy dni przed śmiercią mógł iść po ten order. Także w momencie, kiedy ja dostałam to zawiadomienie, to był dla mnie straszny cios. No bo męża już nie ma. Współczuję wszystkim, którzy są w takiej samej sytuacji jak ja i naprawdę mam duży żal do naszego prezydenta, że no nie pochylił się nad tym tematem - mówi.

Z informacji, które spływają od wojewodów do rządu, wynika, że osób, które nie doczekały tej uroczystej chwili, jest na pewno ponad 800. A może być ich znacznie więcej. - To jest tylko część danych, bo pozostała część wojewodów nie przekazała nam tych informacji, bo też nie są zobowiązani do prowadzenia tego typu statystyk - mówi Okła-Drewnowicz.

Procedura w sprawie odznaczeń "się przedłużała"

Kancelaria Prezydenta tłumaczy, że liczba nadanych medali za długoletnie pożycie rośnie z tygodnia na tydzień. Ale we wcześniejszych latach takie postępowania trwały kilka tygodni. Teraz seniorzy czekają nawet dwa lata.

- Od kwietnia 2025 roku ta procedura się przedłużała - mówi burmistrz Mieściska Przemysław Renn. Do urzędu w Mieścisku pozytywna decyzja z kancelarii prezydenta wpłynęła 18 listopada. - Było to na tyle nieszczęśliwe, że ta decyzja wpłynęła dwa dni po pogrzebie jednego z jubilatów - wskazuje Renn. Na decyzję prezydenta czekano w tym przypadku półtora roku. - Pojawiają się łzy, pojawiają się żale i trudno tego po ludzku nie zrozumieć. Natomiast takie niezrozumienie mogę kierować w stosunku do kancelarii pana prezydenta - ocenia Renn.

Do Karola Nawrockiego kierowane są też listy z apelami o przyspieszenie procedur. - Osobiście napisałem do kancelarii prezydenta pismo. Niestety nie otrzymaliśmy takiej wprost, bezpośrednio odpowiedzi - przyznaje Marcin Wojtkowiak, wójt gminy Czerwoniak.

Swój apel do prezydenta mają także sami seniorzy. - Człowiek tyle przeżył, że należy się to. Niemało w ciągu swojej działalności człowiek robił dla państwa również, prawda? - zauważa Michał Strzelecki. - My nie możemy czekać. Każdy rok może być ostatnim rokiem - podkreśla Maria Kołodziejczyk.

Do uhonorowania jubilatów wystarczy jeden podpis.