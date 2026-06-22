Polska Światowe media o napięciach na linii Warszawa-Kijów Maciej Wacławik |

Karol Nawrocki: próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem order Zełenskiemu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: tvn24.pl

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W sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Dzień wcześniej Nawrocki ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie w związku z nadaniem jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "bohaterów UPA". W Europie i w USA media piszą o napięciach na linii Polska-Ukraina.

"Gorzkie historyczne spory zagrażają sojuszowi"

Amerykański dziennik "New York Times" w niedzielę przypomniał, że spór na linii Warszawa-Kijów dotyczy kwestii związanych z działalnością UPA w trakcie drugiej wojny światowej. Zwrócił uwagę również na wpływ tego sporu na przyszłość sąsiedzkich stosunków. "Gorzkie historyczne spory zagrażają sojuszowi polsko-ukraińskiemu" - czytamy.

"NYT" pisze o "narastającym wśród wielu Polaków poczuciu, że Ukraina nie okazała w sposób dostateczny wdzięczności za wsparcie Polski, zarówna dla jej armii, jak i dla ponad miliona uchodźców przebywających w Polsce". Cytuje m.in. socjolożkę Oleksandrę Iwaniuk z UW, które oceniła, że "Rosja w tej chwili otwiera szampana". - Zarówno Polska, jak i Ukraina wykazały się lekkomyślnością w kwestiach historycznych - powiedziała socjolożka. Gazeta cytuje także reportera i pisarza Ziemowita Szczerka, który stwierdził, że Donald Tusk "może być jedyną dojrzałą osobą w tym gronie". Dodał, iż wielu wierzy, że premier Polski powinien zareagować tak, by złagodzić emocje.

Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski w Warszawie, grudzień 2025 roku. Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP/EPA

Francuski dziennik "Le Parisien" podkreślił, że decyzja prezydenta Polski o odebraniu najwyższego odznaczenia prezydentowi Ukrainy nie ma związku z rosyjską agresją na Ukrainę, ponieważ Warszawa pozostaje niezachwiana we wspieraniu Kijowa. Wiąże się z chęcią wyrażenia niezadowolenia z powodu dramatycznych wydarzeń podczas drugiej wojny światowej.

"Wiedział o niechęci Polski"

W Niemczech korespondent "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Stefan Locke ocenił, że spór o ocenę przeszłości trwa od dawna, ale wydawało się, iż w ostatnim czasie nieco złagodniał, kiedy Ukraina pozwoliła Polsce na ekshumacje na Wołyniu. "Zełenski wiedział więc o niechęci Polski wobec UPA, ale z powodów polityki wewnętrznej postanowił przyznać tej formacji [jednostce specjalnej ukraińskiej armii - red.] ten tytuł" [bohaterów UPA - red." - pisze Locke na łamach "FAZ".

Zdaniem niemieckiego korespondenta apele Tuska, aby prezydenci obu krajów opanowali emocje i nie potęgowali napięć, "mogły jeszcze bardziej utwierdzić Nawrockiego w jego decyzji" o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Inny niemiecki dziennik, "Tagesspiegel", cytuje eksperta berlińskiej Fundacji Nauki i Polityki Kaia-Olafa Langa. Jego zdaniem polsko-ukraiński spór zaostrza się, ponieważ "kwestie polityki wewnętrznej mają pierwszeństwo". Zełenski "wiedział, jak delikatne są kwestie związane z UPA w stosunkach z Polską", musi jednak "wzmocnić swoje poparcie w kraju po różnych aferach i potrzebuje do tego również sił 'patriotycznych'" - dodał Lang.

"Dyplomatyczny błąd"

Obecne napięcia w relacjach polsko-ukraińskich komentuje także hiszpański dziennik "La Razon", który zwraca uwagę na spór polityczny nad Wisłą. "Decyzja Nawrockiego, choć odzwierciedla nastroje części polskiego społeczeństwa, jest powszechnie postrzegana jako próba umocnienia jego pozycji wśród prawicowych wyborców w ramach zaciętej walki politycznej z umiarkowanym premierem Donaldem Tuskiem, który przedkłada obecną współpracę z Ukrainą nad spory historyczne" - czytamy.

O stosunkach polsko-ukraińskich i ich przyszłości piszą także media za naszą południową granicą. "Dyplomatyczny błąd" - tak decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednostki imienia bohaterów UPA ocenił dziennikarz specjalizujący się w tematyce europejskiej Lubosz Palata, którego cytuje portal publicznego Czeskiego Radia. - [Zełenski - red.] Powinien był raczej wcześniej omówić tę kwestię z Polakami. I zdecydowanie wybrać inną nazwę - ocenił Palata. Podkreślił, że Polskę i Ukrainę czekają w przyszłości "skomplikowane" dyskusje dotyczące historii.