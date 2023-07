Prezydent: zawsze będę stał przy polskiej policji

Duda wskazywał, że każdy z nas chce móc spokojnie żyć, iść ulicą bez obawy przed napaścią, rabunkiem, pobiciem, śmiercią, czy porwaniem; każdy chce spokojnie położyć się spać, bez obawy przed włamaniem, każdy chce, by nasze dzieci bezpiecznie wróciły ze szkoły do domu.

Jak podkreślił prezydent, dzięki policji Polska jest państwem bezpiecznym. - Właśnie dzięki państwu, dzięki wam, funkcjonariusze i funkcjonariuszki, dzięki waszej służbie i pracy, dzięki waszemu oddaniu, profesjonalizmowi, gotowości służby i gotowości do ryzyka, możemy cieszyć się bezpiecznym wewnętrznie, spokojnym krajem - mówił Duda, zwracając się do policjantów i policjantek.

Prezydent oświadczył, że dla niego najważniejsze jest, by interwencje policji były adekwatne: by zawsze kończyły się bezpiecznie dla policjanta, dla osoby, wobec której ta interwencja następuje i dla osób trzecich.

- Zawsze będę stał przy polskiej policji, przy uczciwych, profesjonalnych policjantkach i policjantach, którzy rzetelnie wykonują swoją służbę, nawet jeśli muszą interweniować w sposób zdecydowany - zapewnił Duda. - Jeżeli będzie adekwatna interwencja policji, taka, że nikomu nie stanie się krzywda, policjant zawsze będzie broniony przeze mnie osobiście, przez prezydenta RP, gwarantuję wam to. Bo taka jest rola policjanta i Policji: ma stać na straży bezpieczeństwa - dodał.

Szef MSWiA: miarą sukcesu policji jest poczucie bezpieczeństwa Polaków

Zwracając się do funkcjonariuszy, szef MSWiA podkreślił, że to dzięki ich profesjonalizmowi, zaangażowaniu i ofiarności Polacy czują się bezpieczni we własnych domach i w granicach własnego kraju. - Bo przecież granic naszego kraju też bronicie - zaznaczył.