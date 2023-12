Pacześniak: prezydent chce pokazać sprawczość

Rychard: prezydent został ponaglony przez Kaczyńskiego

- Ja sądzę, że pan prezydent został ponaglony przez Jarosława Kaczyńskiego i wybrał taką decyzję, jaką wybrał, czyli weto. Sądzę, że poniesie straty wizerunkowe, ponieważ to, co się przebija na pierwszy rzut oka, to komunikat, że nie będzie podwyżek dla nauczycieli, nie będzie podwyżek dla budżetówki - stwierdził. - Co więcej, nie będzie pieniędzy na onkologię, ponieważ Donald Tusk powiedział, że w najbliższą środę te pieniądze, które miały iść na telewizję publiczną, zostaną przekazane na onkologię - zaznaczył.