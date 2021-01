"System, który zbudował Jarosław Kaczyński, sypie się jak domek z kart". Komentarze po wecie prezydenta

Prezydent Andrzej Duda zawetował w piątek nowelę ustawy o działach administracji rządowej. Nowelizacja ta jest związana z ubiegłoroczną rekonstrukcją rządu i zmniejszeniem liczby ministerstw. To pierwsze weto w tej kadencji prezydenta. Kancelaria Prezydenta tłumaczyła, że wątpliwości Andrzeja Dudy wzbudziło między innymi "wyodrębnienie z działu administracji rządowej środowisko nowego działu leśnictwo i łowiectwo" oraz "włączenie do korpusu służby cywilnej osób zajmujących stanowiska podsekretarza stanu w administracji rządowej".

Politycy PiS: prezydent korzysta ze swoich uprawnień

- To rzecz normalna w demokracji, że głowa państwa korzysta ze swoich uprawnień, argumentuje to. My musimy to wziąć pod uwagę, tak jak prezydent bierze pod uwagę głos parlamentu i innych organów konstytucyjnych - dodał.