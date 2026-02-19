Logo strona główna
Prezydent zawetował nowelizację ustawy o KRS

Karol Nawrocki
Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o KRS
Źródło: X.com/@prezydentpl
Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Poinformował o tym w nagraniu opublikowanym przez KPRP w mediach społecznościowych.

W czwartek prezydencka kancelaria opublikowała na platformie X nagranie z oświadczeniem Karola Nawrockiego. - Na moje biurko trafiła ustawa niezwykle ważna dla ustroju Rzeczypospolitej. Dla wielu brzmi to jak temat odległy technicznie, ale to właśnie w sprawach ustrojowych zapadają decyzje, które wprost wpływają na codzienne życie każdego z nas - mówił.

- Ustrój to reguły gry, które decydują, czy państwo służy obywatelowi, czy obywatel ma służyć państwu. To od tych reguł zależy, czy w starciu z urzędem człowiek jest partnerem, czy ma gwarancję egzekwowania swoich praw. Jeśli prawo ustrojowe jest pisane pod interes konkretnej władzy czy wąskiej grupy, to zwykły obywatel zawsze przegrywa - stwierdził Nawrocki.

Oznajmił też, że jako prezydent "ma obowiązek stać na straży konstytucji i dbać o interes obywateli". - Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa nie wypełnia tego celu, a wręcz mu przeczy. Dlatego podjąłem decyzję o jej zawetowaniu - przekazał.

- Nie mogę podpisać ustawy, która pod hasłem "przywracania praworządności" w rzeczywistości wprowadza nowy etap chaosu i otwiera drogę do politycznego wpływu na sędziów - oświadczył prezydent.

Nawrocki zapowiada własny projekt

Nawrocki poinformował również o przedstawieniu "własnego projektu ustawy o przywróceniu prawa do sądu oraz rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki". Jak przekazał, ma ona opierać się na trzech zasadach: bezstronności sądów, niepodważalności orzeczeń oraz potwierdzeniu statusu prawidłowo nominowanych sędziów.

- Jeżeli propozycje dialogu zostaną odrzucone, zgodnie ze swoim zobowiązaniem ostatecznie zwrócę się do narodu z wnioskiem o referendum w sprawie przywrócenia normalności w funkcjonowaniu sądów. Niech zdecydują obywatele - powiedział.

Nawrocki w opublikowanym nagraniu przekazał też, że zdecydował o zawetowaniu ustawy "Aktywny Rolnik"

Nowelizacja ustawy o KRS

Nowelizację ustawy o KRS i powiązaną z nią nowelę Kodeksu wyborczego Sejm uchwalił 23 stycznia, pięć dni później bez poprawek przyjął ją Senat. Zgodnie z zapisami noweli 15 sędziów-członków KRS miało być wybieranych w organizowanych przez Państwową Komisję Wyborczą bezpośrednich i tajnych wyborach przez wszystkich sędziów w Polsce, a nie - jak obecnie - przez Sejm.

Do nowej KRS mogliby kandydować sędziowie z co najmniej 10-letnim stażem orzeczniczym i 5-letnim w danym sądzie, co otwierało drogę także części tak zwanych neosędziów. Zmianę przepisów krytykował PiS, a rząd, w tym Ministerstwo Sprawiedliwości, przekonywał, że uczynią one KRS konstytucyjną.

Procedura zgłaszania kandydatów na sędziowskich członków KRS rozpoczęła się 11 lutego i potrwa do 13 marca. Gotowość do pomocy w wyborze KRS zadeklarowali w poniedziałek prezesi 10 z 11 sądów apelacyjnych w Polsce, proponując, by Sejm - na podstawie obowiązujących przepisów - wybrał 15 sędziów do KRS, ale spośród tych kandydatów, którzy uzyskają najwyższe poparcie w powszechnym głosowaniu na zgromadzeniach sędziów.

Autorka/Autor: Kamila Grenczyn, Aleksandra Sapeta/akr

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: KPRP

