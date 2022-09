Bodnar: Niestety, spełnił się przewidywany scenariusz. Rządzący chcieli zjeść ciastko i mieć ciastko

Prezydent Andrzej Duda wyznaczył 11 sędziów Sądu Najwyższego do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, która zastąpiła Izbę Dyscyplinarną. Prezydent wybrał ich spośród 33 wylosowanych wcześniej przez kolegium Sądu Najwyższego nazwisk. Sześcioro wskazanych przez prezydenta sędziów to tak zwany neo-sędziowie, powołani przy udziale nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

Bodnar: niestety spełnił się przewidywany scenariusz

Zaznaczył, że "oczywiście relacja między postępowaniem Unii Europejskiej a trybunałem w Strasburgu jest skomplikowana prawnie, ale to jest symbol". - Trybunał już konsekwentnie, w kolejnym orzeczeniu potwierdza, że nie mamy do czynienia z sądem, który byłby skonstruowany zgodnie ze standardami praw człowieka - powiedział były rzecznik praw obywatelskich.

- To, co podkreśla trybunał w Strasburgu i też to, co wynikało z orzeczeń trybunału w Luksemburgu (TSUE - red.), mamy pierwotny problem z systemem nominacji sędziowskich dokonywanych przez KRS w nowym składzie - dodał. - Tak długo, jak tego nie zmienimy, tak długo będzie argument do podważania wyroków i argument dla sędziów, by z takim sędzią w postępowaniu nie uczestniczyć i wreszcie argument, że każde orzeczenie dyscyplinarne czy immunitetowe podjęte przez takich sędziów jest po prostu niezgodne z prawem - powiedział gość "Rozmowy Piaseckiego".