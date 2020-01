Prezydent: wstrzymuję się z nominacjami sędziowskimi do czasu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego

Zdecydowałem, że wstrzymam się z powołaniami sędziowskimi do czasu, aż Trybunał Konstytucyjny nie rozstrzygnie sprawy sporu kompetencyjnego - oświadczył w czwartek prezydent Andrzej Duda. Powołał się na artykuł 86 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

- Ja podejmuję taką decyzję, aby wstrzymać się przed nominacjami sędziowskimi do czasu rozstrzygnięcia sporu przez Trybunał Konstytucyjny - oświadczył Andrzej Duda.

"Spór kompetencyjny"

25 lutego Trybunał Konstytucyjny zajmie się wnioskiem marszałek Sejmu w sprawie "sporu kompetencyjnego" pomiędzy Sejmem i Sądem Najwyższym oraz pomiędzy prezydentem a Sądem Najwyższym. Chodzi między innymi o przepisy konstytucji odnoszące się do podziału władz i powoływania sędziów.

Wniosek Elżbiety Witek został skierowany do Trybunału Konstytucyjnego w przeddzień posiedzenia trzech izb Sądu Najwyższego, zainicjowanego pytaniem pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. W pytaniu tym chodziło o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego dotyczących udziału w składach sędziowskich osób wyłonionych przez KRS w nowym składzie oraz statusu takich sędziów.

Trybunał Konstytucyjny w wydanym we wtorek postanowieniu zdecydował, że do czasu rozstrzygnięcia w sprawie "sporu kompetencyjnego" wstrzymane jest stosowanie uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia, począwszy od dnia jej wydania. TK wstrzymał także czasowo możliwość wydawania przez SN uchwał, jeżeli miałyby dotyczyć zgodności z prawem krajowym i międzynarodowym między innymi kompetencji do pełnienia urzędu przez sędziego, którego powołał prezydent na wniosek nowej KRS.