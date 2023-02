Premier spotkał się z prezydent Węgier. "Słusznie, że możemy porozmawiać z przyjaciółmi"

Novak przypomniała, że 24 lutego będzie rocznica rosyjskiej inwazji na Ukrainę. - Myślę, że to rzeczywiście słuszne, aby porozmawiać o tym, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 12 miesięcy i co przed nami - powiedziała. - Mamy nadzieję wspólnie, że ta wojna się zakończy - podkreśliła.