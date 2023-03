Prezydent Warszawy: jeżeli można Polaków i Polki nastraszyć tym, że Trzaskowski każe im jeść robale, to Kaczyński to zrobi

Prezydent Warszawy odniósł się w programie "Kropka nad i" do słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz raportu o konsumpcji przygotowanego przez organizację C40 Cities, działającą na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu . Do inicjatywy należą miasta z całego świata, w tym Warszawa. Politycy PiS i Solidarnej Polski krytykują Rafała Trzaskowskiego , zarzucając mu poparcie dla zawartych w raporcie propozycji ograniczenia konsumpcji mięsa czy nabiału.

Kaczyński w rozmowie z tygodnikiem "Sieci", komentując propozycje z raportu, ocenił, że "objawia się nam wielkie szaleństwo". - Chcę to mocno podkreślić: my jesteśmy za wolnością, nie chcemy sztucznych ograniczeń w imię jakichś ideologii. Od nas Polacy nigdy nie usłyszą, że mają ograniczyć jedzenie mięsa, picie mleka, że mają obowiązek zmienić samochód na elektryczny albo nosić dwie koszule czy sukienki - zadeklarował.

Trzaskowski: Kaczyński, który chce ingerować w nasze życie, próbuje oskarżać nas o tego typu postawy

- Widać do jakich absurdów się odnosi pan prezes Kaczyński i jak próbuje manipulować rzeczywistością - ocenił Trzaskowski. - Oczywiście nie ma żadnych zakazów i nigdy ich nie będzie, natomiast PiS wyjął rekomendacje, które dotyczą przyszłości, rozmowę na temat tego, jak powinniśmy się być może zachowywać, o czym rozmawiać w obliczu wielkiej katastrofy klimatycznej, natomiast to nie jest dla Warszawy wiążące, ani nie przekłada się na jakiekolwiek decyzje - dodał w rozmowie z Moniką Olejnik.

- Natomiast jeżeli można Polaków i Polki nastraszyć tym, że Trzaskowski każe im jeść robale, to oczywiście Kaczyński to zrobi - powiedział prezydent stolicy.

Przypomniał, że napisał list do Kaczyńskiego. - To jedno z największych oszustw naszych czasów, że prezes Kaczyński, który prezentuje właśnie postawę kogoś, kto ma wszystkich nas uczyć, jak żyć, który chce non stop ingerować w nasze życie zakazami, nakazami, w prawa kobiet dotyczące choćby aborcji, czy kwestii in vitro i wyspecjalizował się w tym, żeby nas pouczać i zarządzać za pomocą nakazów i zakazów, próbuje oskarżać nas o tego typu postawy - mówił.