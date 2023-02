Wolf Blitzer z CNN o wizycie Joe Bidena w Polsce: wiadomość wysłana do całego świata, ale szczególnie do Rosji

Będzie to wiadomość wysłana do całego świata, ale szczególnie do Rosji, by nie przyszło im do głowy, aby robić cokolwiek przeciwko Polsce - podkreślił dziennikarz stacji CNN Wolf Blitzer, który w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną mówił o tym, czego można spodziewać się po nadchodzącej wizycie prezydenta USA Joe Bidena w Polsce.

Prezydent USA Joe Biden będzie w Polsce w dniach 20-22 lutego. Jak poinformował ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski, w Arkadach Kubickiego prezydent wygłosi przemówienie, podczas którego ma nawiązywać do wojny w Ukrainie.

Blitzer: będzie to wiadomość wysłana do całego świata, ale szczególnie do Rosji

Korespondent "Faktów" TVN w Stanach Zjednoczonych Marcin Wrona rozmawiał o wizycie Joe Bidena z legendą stacji CNN - Wolfem Blitzerem. Zapytał dziennikarza między innymi o to, czego spodziewa się po wystąpieniu prezydenta USA w Polsce.

- Jestem pewny, że podkreśli on silne wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Polski jako kluczowego sojusznika NATO. Szczególnie, że jego wizyta odbywa się blisko pierwszej rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę, więc jestem pewny, że prezydent Biden zapewni Polaków o szczególnym zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych w ten sojusz - ocenił Blitzer.

Zdaniem dziennikarza CNN, "będzie to wiadomość wysłana do całego świata, ale szczególnie do Rosji, by nie przyszło im do głowy, aby robić cokolwiek przeciwko Polsce". - Jak mogliśmy zauważyć w ostatnich tygodniach, sojusz NATO z Polską bardzo się umocnił. Polska dostaje nową technologię broni, to istotny moment - dodał.

Blitzer: byłbym zdziwiony, gdyby Biden zdecydował się polecieć do Kijowa

Zapytany o to, jak wizyta jest odbierana w Stanach Zjednoczonych, Wolf Blitzer odparł, że "prezydent będzie w sąsiedniej Polsce, nie w Ukrainie, pojawia się zatem wiele spekulacji, czy poleci do Ukrainy bądź czy prezydent Zełenski przyleci do Polski, by spotkać się z Bidenem".

- Wcale nie byłbym zaskoczony, gdyby tak się wydarzyło. Byłbym natomiast zdziwiony, gdyby prezydent Biden zdecydował się polecieć do Kijowa, by spotkać się tam z prezydentem Zełenskim, zważywszy na możliwe zagrożenia. Myślę, że możemy spodziewać się rozmów między prezydentami, ale moim zdaniem wydarzy się to w Polsce, nie w Ukrainie - dodał.

