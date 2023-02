Protokół bezpieczeństwa i pancerne środki transportu. Tak będzie wyglądać zabezpieczenie wizyty prezydenta Joe Bidena w Polsce

Samolot amerykańskiej delegacji wyląduje na stołecznym lotnisku Okęcie. To miejsce, gdzie mieszkańcy będą mogli zobaczyć samolot Air Force One. Od połowy XX wieku zadanie to pełnią specjalnie przystosowane do tego maszyny, Boeingi 747-200B. Stany Zjednoczone mają kilka takich samolotów. Przed wylotem w gotowości do startu zawsze są dwie maszyny. Do ostatniej chwili tajemnicą jest, do której wsiądzie prezydent.