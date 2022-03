Joe Biden przylatuje do Polski

Prezydent USA Joe Biden przybywa na dwa dni do Polski. Prezydent RP Andrzej Duda uważa, że wizyta ta "przyniesie bardzo poważne wzmocnienie naszego kraju". Biały Dom informuje, że tematem rozmów będzie między innymi kryzys humanitarny wywołany przez rosyjską agresję na Ukrainie.

Prezydent USA Joe Biden przybędzie w piątek po południu do Polski z dwudniową wizytą. Najpierw uda się do Rzeszowa, gdzie zostanie poinformowany na temat sytuacji humanitarnej. Potem spotka się ze stacjonującymi na Podkarpaciu żołnierzami 82. dywizji powietrznodesantowej, przysłanymi w ostatnich tygodniach w ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO, po czym wyruszy do Warszawy - podał Biały Dom.