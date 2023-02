Prezydent USA wygłosi przemówienie w Warszawie. Schnepf: Biden lubi symbolikę, więc trzeba uważnie słuchać jego słów

Nie mam co do tego wątpliwości, że będzie to wystąpienie poruszające. Prezydent Biden jest znakomitym mówcą, lubi symbolikę, więc trzeba uważnie słuchać jego słów - powiedział były ambasador w Waszyngtonie Ryszard Schnepf, który odniósł się do nadchodzącej wizyty prezydenta USA w Polsce i przemówienia, które amerykański przywódca ma wygłosić we wtorek w Arkadach Kubickiego. Według Schnepfa "bardzo pożądany" byłby przyjazd do Warszawy w tym czasie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, jednak jego zdaniem decyzja w tej sprawie "będzie podjęta w ostatnim momencie".

Prezydent USA Joe Biden będzie w Polsce w dniach 20-22 lutego. Jak poinformował ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski, prezydent w Arkadach Kubickiego wygłosi przemówienie, podczas którego ma nawiązywać do wojny w Ukrainie.

Schnepf: Biden lubi symbolikę, więc trzeba uważnie słuchać jego słów

- Nie mam co do tego wątpliwości, że będzie to wystąpienie poruszające. Prezydent Biden jest znakomitym mówcą, lubi symbolikę, więc trzeba uważnie słuchać jego słów, które mają przeważnie głębię - podkreślił były ambasador RP w Waszyngtonie Ryszard Schnepf.

Mówiąc o tym, co chciałby usłyszeć od amerykańskiego przywódcy, Schnepf wspomniał o "pewnej wizji przyszłości". - A prezydent Biden ma nie tylko znakomity zespół, ale sam też lubi takie odniesienia w dłuższym przedziale czasowym, więc oczekiwałbym tego, że powie nam, jaka będzie Ukraina, jakie będzie wsparcie Zachodu dla jej odbudowy, bo wierzę w to, że na końcu będzie sukces, a więc wyparcie rosyjskich wojsk z terenu Ukrainy - podkreślał.

Cała rozmowa z Ryszardem Schnepfem o wizycie Joe Bidena w Polsce tvn24

- I wtedy cały Zachód, my też, przystąpimy do odbudowy Ukrainy. To będzie taki filar Zachodu na wschodniej flance NATO. To zmieni również naszą perspektywę widzenia miejsca Polski w świecie, a przede wszystkim w Europie - dodał.

Były ambasador w Waszyngtonie powiedział też, że podczas wizyty Bidena w Polsce "byłby bardzo pożądany przyjazd do Warszawy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego". - Pamiętajmy o tym, że poza tranzytem przez Polskę prezydent Ukrainy nie odwiedził Warszawy. Obecność prezydenta Bidena dodaje splendoru i znaczenia tej sytuacji. Myślę, że to jest możliwe, ale decyzja będzie podjęta w ostatnim momencie i o ile służby ukraińskie, ale też amerykańskie dojdą do wniosku, że będzie to podróż bezpieczna, bo to jest najważniejsze - podkreślił Schnepf.

