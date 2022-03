Prezydent USA Joe Biden w Polsce. Komentarze światowych mediów

czytaj dalej

Prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys została zwolniona z białoruskiego więzienia - potwierdziło w piątek po południu polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W środę minął rok od jej zatrzymania. - To dobra wiadomość, ale powinniśmy rozumieć, że to nie wolność, lecz areszt domowy. Nie powinniśmy na to patrzeć jak na liberalizację ze strony reżimu Łukaszenki - powiedziała liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. Były ambasador Białorusi w Polsce Paweł Łatuszka przestrzegł, że "propagandyści chcą to przedstawić w taki sposób, że Łukaszenka robi gest wobec Polski", ale przypomniał, że "nadal w więzieniach białoruskich znajduje się Andrzej Poczobut i 1100 więźniów politycznych".