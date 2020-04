Prezydent miasta przekazał dane Poczcie Polskiej. Ale najpierw je zaszyfrował 

"Hasła nie zna nikt inny"

Witko przekazał dane mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego Poczcie Polskiej. Tłumaczy, że zobligowało go do tego między innymi pismo wojewody łódzkiego, niedające pola do interpretacji i obligujące do przekazania danych osobowych. Ale plik, który z Tomaszowa Mazowieckiego trafił do poczty, na razie pocztowcom do niczego się nie przyda.