Prezydent przyjął ludzi Brauna. Bilewicz: gdyby się od niego odwrócił, byłoby to zaskakujące

Gościem "Kropki nad i" w TVN24 w czwartek był dr hab. Michał Bilewicz, psycholog społeczny i kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW. Ekspert bada mowę nienawiści, uprzedzenia i antysemityzm. Monika Olejnik pytała go o czwartkowe spotkanie przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna z prezydentem Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim.

- Poparcie w drugiej turze ze strony elektoratu Grzegorza Brauna było czynnikiem, który przyczynił się do takiego, a nie innego wyniku tych wyborów, więc byłoby wręcz zaskakujące, gdyby prezydent Nawrocki dzisiaj się odwrócił od tego polityka, który wzywał do przekazania głosów na niego - odpowiedział.

Bilewicz: zamknięcie się na elektorat Brauna przez prezydenta byłoby irracjonalne

Bilewicz podkreślił, że "bardziej niepokojące" jest dla niego rosnące poparcie dla ugrupowań o antysemickich poglądach, które "kiedyś były absolutnym marginesem". - Sześć procent Polaków głosuje na polityków, którzy wypowiadają antysemickie sądy w sposób zupełnie otwarty, negują historię Holokaustu - dodał, mówiąc o sondażowym poparciu dla partii Brauna.

Na uwagę prowadzącej, że dotychczas politycy "wstydzili się" rozmawiać się z partiami o podobnych poglądach, gość TVN24 odpowiedział: - Bo nie kryło się za tym większe poparcie polityczne.

- W tym momencie całkowite zamknięcie się na elektorat [Grzegorza Brauna - red.] przez prezydenta, który jest przedstawicielem tej formacji prawicowej, która w przyszłości zamierza eksploatować pewne emocje, odczucia tego elektoratu, byłoby pewnie irracjonalne - mówił.

Prezydent zaprosił na czwartek przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych i kół poselskich. W Pałacu Prezydenckim pojawili się członkowie: PSL, Polski 2050, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, Razem oraz PiS. Na zaproszenie głowy państwa nie przystały KO i Lewica.

Bilewicz o braku nominacji profesorskiej: drobna uciążliwość

Michał Bilewicz, choć jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego, to na podpis prezydenta pod nominacją profesorską czeka już od siedmiu lat. Jako badacz uprzedzeń w polskim społeczeństwie krytykował rządy PiS, Roberta Bąkiewicza i Grzegorza Brauna.

Były prezydent Andrzej Duda określił dorobek i działalność naukową Bilewcza jako "antypolską". - Chętnie bym kiedyś się dowiedział, co w badaniach, które prowadzimy w naszym zespole, pan prezydent traktuje jako działalność antypolską - odniósł się do tych słów gość "Kropki nad i". W jego ocenie naukowcy zajmujący się badaniem takich tematów "narażają się na różnego rodzaju konflikty ze światem polityki".

Na początku roku Nawrocki wręczył 112 nominacji profesorskich, ale na liście znów zabrakło nazwiska psychologa społecznego UW. Bilewicz pytany, czy oczekuje od prezydenta podpisu, odpowiedział: - To nie jest coś szczególnie istotnego w mojej działalności naukowej. (…) To jest taka drobna uciążliwość, ale niespecjalnie wpływająca na moją codzienną pracę czy sytuację zawodową. Natomiast jest to taki znak, że politycy są w stanie decydować o karierach naukowych - ocenił i podkreślił, że jest to niezgodne z prawem.

