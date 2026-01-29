Logo strona główna
"Kropka nad i"

Prezydent przyjął ludzi Brauna. Bilewicz: gdyby się od niego odwrócił, byłoby to zaskakujące

Michał Biliewcz
Bilewicz: byłoby zaskakujące, gdyby prezydent odwrócił się od tego polityka, który wzywał do przekazania głosów na niego
Źródło: TVN24
Poparcie w drugiej turze ze strony elektoratu Grzegorza Brauna było czynnikiem, który przyczynił się do takiego, a nie innego wyniku tych wyborów - powiedział Michał Bilewicz, psycholog społeczny i profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, pytany w "Kropce nad i" w TVN24 o wizytę posłów partii Grzegorza Brauna w Pałacu Prezydenckim. Gość Moniki Olejnik odniósł się też do trwającego od siedmiu lat oczekiwania na podpis prezydenta pod jego nominacją profesorską. Jak podkreślił, to "znak, że politycy są w stanie decydować o karierach naukowych".

Gościem "Kropki nad i" w TVN24 w czwartek był dr hab. Michał Bilewicz, psycholog społeczny i kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW. Ekspert bada mowę nienawiści, uprzedzenia i antysemityzm. Monika Olejnik pytała go o czwartkowe spotkanie przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna z prezydentem Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim.

- Poparcie w drugiej turze ze strony elektoratu Grzegorza Brauna było czynnikiem, który przyczynił się do takiego, a nie innego wyniku tych wyborów, więc byłoby wręcz zaskakujące, gdyby prezydent Nawrocki dzisiaj się odwrócił od tego polityka, który wzywał do przekazania głosów na niego - odpowiedział.

Bilewicz: zamknięcie się na elektorat Brauna przez prezydenta byłoby irracjonalne

Bilewicz podkreślił, że "bardziej niepokojące" jest dla niego rosnące poparcie dla ugrupowań o antysemickich poglądach, które "kiedyś były absolutnym marginesem". - Sześć procent Polaków głosuje na polityków, którzy wypowiadają antysemickie sądy w sposób zupełnie otwarty, negują historię Holokaustu - dodał, mówiąc o sondażowym poparciu dla partii Brauna.

Na uwagę prowadzącej, że dotychczas politycy "wstydzili się" rozmawiać się z partiami o podobnych poglądach, gość TVN24 odpowiedział: - Bo nie kryło się za tym większe poparcie polityczne.

- W tym momencie całkowite zamknięcie się na elektorat [Grzegorza Brauna - red.] przez prezydenta, który jest przedstawicielem tej formacji prawicowej, która w przyszłości zamierza eksploatować pewne emocje, odczucia tego elektoratu, byłoby pewnie irracjonalne - mówił. 

Prezydent zaprosił na czwartek przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych i kół poselskich. W Pałacu Prezydenckim pojawili się członkowie: PSL, Polski 2050, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, Razem oraz PiS. Na zaproszenie głowy państwa nie przystały KO i Lewica.

dr hab. Michał Bilewicz
dr hab. Michał Bilewicz
Źródło: TVN24

Bilewicz o braku nominacji profesorskiej: drobna uciążliwość

Michał Bilewicz, choć jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego, to na podpis prezydenta pod nominacją profesorską czeka już od siedmiu lat. Jako badacz uprzedzeń w polskim społeczeństwie krytykował rządy PiS, Roberta Bąkiewicza i Grzegorza Brauna.

Były prezydent Andrzej Duda określił dorobek i działalność naukową Bilewcza jako "antypolską". - Chętnie bym kiedyś się dowiedział, co w badaniach, które prowadzimy w naszym zespole, pan prezydent traktuje jako działalność antypolską - odniósł się do tych słów gość "Kropki nad i". W jego ocenie naukowcy zajmujący się badaniem takich tematów "narażają się na różnego rodzaju konflikty ze światem polityki". 

Siedem lat Bilewicza. Bez nominacji, bo "oczernia Polskę i Polaków"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Siedem lat Bilewicza. Bez nominacji, bo "oczernia Polskę i Polaków"

Filip Czekała

Na początku roku Nawrocki wręczył 112 nominacji profesorskich, ale na liście znów zabrakło nazwiska psychologa społecznego UW. Bilewicz pytany, czy oczekuje od prezydenta podpisu, odpowiedział: - To nie jest coś szczególnie istotnego w mojej działalności naukowej. (…) To jest taka drobna uciążliwość, ale niespecjalnie wpływająca na moją codzienną pracę czy sytuację zawodową. Natomiast jest to taki znak, że politycy są w stanie decydować o karierach naukowych - ocenił i podkreślił, że jest to niezgodne z prawem. 

OGLĄDAJ: "Antysemityzm sieją te same konta, które siały propagandę antyszczepionkową"
pc

"Antysemityzm sieją te same konta, które siały propagandę antyszczepionkową"

pc
Autorka/Autor: os/adso

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Karol NawrockiGrzegorz Braun
