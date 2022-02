Andrzej Duda: Składam projekt zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym. Proponuję likwidację Izby Dyscyplinarnej

czytaj dalej

Weterynarze ratujący Zizi przyznawali, że nigdy nie spotkali się z takim okrucieństwem. Suczka ledwo uszła z życiem, po tym jak Marcin W. - jak ustaliła prokuratura - wlał jej do pyska żrący płyn do czyszczenia toalet. Wrocławski sąd właśnie skazał go na dwa lata bezwzględnego więzienia. Wyrok jest nieprawomocny.