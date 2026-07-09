Polska Prezydent powołał prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego Oprac. Aleksandra Sapeta |

Laskowski: Kapiński nie uzdrowi sytuacji w Sądzie Najwyższym Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Rafał Guz

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Wręczenie aktu powołania nastąpiło w czwartek - czytamy na stronie kancelarii prezydenta.

Pod koniec ubiegłego roku sędzia Maria Szczepaniec wraz z sędziami Barbarą Skoczowską i Tomaszem Demendeckim została przedstawiona prezydentowi Karolowi Nawrockiemu jako jedna z kandydatek na urząd prezesa Izby. KPRP przekazała, że głowa państwa podjęła decyzję po zasięgnięciu opinii pierwszego prezesa SN Zbigniewa Kapińskiego.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki na podstawie art. 15a § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym postanowieniem z dnia 9 lipca 2026 r. powołał z dniem 9 lipca 2026 r. Marię Szczepaniec na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Odpowiedzialności… pic.twitter.com/syspMCVIEd — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) July 9, 2026 Rozwiń Wpis kancelarii prezydenta Źródło: X

W uroczystości powołania sędzi na stanowisko udział wzięli między innymi pierwszy prezes Sądu Najwyższego i prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski.

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Kontrowersje wokół wyboru prezesa Izby

Sprawa wyboru nowego prezesa Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego spotkała się z kontrowersjami. W październiku, gdy swoje przejście w stan spoczynku zapowiedział poprzedni prezes Wiesław Kozielewicz, Rada Ławnicza SN zaapelowała do prezydenta, by nie powoływał "neosędziego" - powołanego przez KRS po 2017 roku - na prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN.

Prokurator generalny Waldemar Żurek zwrócił się do ówczesnego prezesa Izby Kozielewicza o wykluczenie sześciorga sędziów - w tym sędzi Szczepaniec - od podejmowania w tej Izbie "czynności zastrzeżonych dla sądu".

Wskazana w apelu Żurka szóstka sędziów została powołana do SN po 2017 roku, gdy rządzące wówczas PiS na nowo ukształtowało Krajową Radę Sądownictwa.

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Kim jest Maria Szczepaniec?

Maria Szczepaniec jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W 2018 roku ówczesny prezydent Andrzej Dudę powołał Szczepaniec na sędziego SN do nieuznawanej i utworzonej przez rząd PiS Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

W 2022 roku Szczepaniec została wskazana do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, która powstała po wejściu w życie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym z czerwca 2022 roku w miejsce Izby Dyscyplinarnej. Jest ona również kwestionowana przez część prawników.

Maria Szczepaniec Źródło zdjęcia: PAP/Rafał Guz

W ubiegłym roku Izba Karna SN w składzie trzech sędziów uznała na kanwie jednego z zagadnień prawnych, że skład Izby Odpowiedzialności Zawodowej powoduje, że nie mamy do czynienia z Sądem Najwyższym.

Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN nie uznają europejskie trybunały. W 2021 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że izba nie jest niezależnym i niezawisłym sądem, a system powoływania sędziów jest niewłaściwy. O nieprawidłowościach co do statusu izby przypomniał również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z września ubiegłego roku.