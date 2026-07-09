Prezydent powołał prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego
Wręczenie aktu powołania nastąpiło w czwartek - czytamy na stronie kancelarii prezydenta.
Pod koniec ubiegłego roku sędzia Maria Szczepaniec wraz z sędziami Barbarą Skoczowską i Tomaszem Demendeckim została przedstawiona prezydentowi Karolowi Nawrockiemu jako jedna z kandydatek na urząd prezesa Izby. KPRP przekazała, że głowa państwa podjęła decyzję po zasięgnięciu opinii pierwszego prezesa SN Zbigniewa Kapińskiego.
W uroczystości powołania sędzi na stanowisko udział wzięli między innymi pierwszy prezes Sądu Najwyższego i prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski.
Kontrowersje wokół wyboru prezesa Izby
Sprawa wyboru nowego prezesa Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego spotkała się z kontrowersjami. W październiku, gdy swoje przejście w stan spoczynku zapowiedział poprzedni prezes Wiesław Kozielewicz, Rada Ławnicza SN zaapelowała do prezydenta, by nie powoływał "neosędziego" - powołanego przez KRS po 2017 roku - na prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN.
Prokurator generalny Waldemar Żurek zwrócił się do ówczesnego prezesa Izby Kozielewicza o wykluczenie sześciorga sędziów - w tym sędzi Szczepaniec - od podejmowania w tej Izbie "czynności zastrzeżonych dla sądu".
Wskazana w apelu Żurka szóstka sędziów została powołana do SN po 2017 roku, gdy rządzące wówczas PiS na nowo ukształtowało Krajową Radę Sądownictwa.
Kim jest Maria Szczepaniec?
Maria Szczepaniec jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
W 2018 roku ówczesny prezydent Andrzej Dudę powołał Szczepaniec na sędziego SN do nieuznawanej i utworzonej przez rząd PiS Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.
W 2022 roku Szczepaniec została wskazana do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, która powstała po wejściu w życie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym z czerwca 2022 roku w miejsce Izby Dyscyplinarnej. Jest ona również kwestionowana przez część prawników.
W ubiegłym roku Izba Karna SN w składzie trzech sędziów uznała na kanwie jednego z zagadnień prawnych, że skład Izby Odpowiedzialności Zawodowej powoduje, że nie mamy do czynienia z Sądem Najwyższym.
Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN nie uznają europejskie trybunały. W 2021 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że izba nie jest niezależnym i niezawisłym sądem, a system powoływania sędziów jest niewłaściwy. O nieprawidłowościach co do statusu izby przypomniał również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z września ubiegłego roku.