Szłapka: dziwi mnie, że Mateusz Morawiecki tak bardzo dał się wkręcić

Od początku listopada lekarze rodzinni mają większe uprawnienia. Nie muszą już kierować pacjentów do lekarzy specjalistów po skierowanie na badania, tylko mogą zlecać je sami. Pacjenci liczą, że nowe uprawnienia pomogą zlikwidować problem kolejek do specjalistów, którzy badań nie przeprowadzali, a jedynie wypisywali skierowania. To jednak niejedyne zmiany w ochronie zdrowia.