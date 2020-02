"Kontynuacja niebezpiecznej zabawy w przejmowaniu instytucji od góry, a nie naprawianiu ich od dołu"

"Tę ustawę trzeba będzie po prostu odkręcić"

- Widać, że służy wam w tym momencie tylko do jakiejś przepychanki na szczycie, do walki tylko i wyłącznie o personalne zmiany i obsady [stanowisk w sądach - przyp. red.] tam, gdzie chcecie, ze względu na swoje polityczne bezpieczeństwo - zwrócił się do Fogla. - Ta ustawa to jest kontynuacja waszej bardzo niebezpiecznej zabawy w przejmowanie instytucji od góry, a nie naprawianiu ich od dołu - wskazywał jeden z liderów Lewicy Razem.