Prezydent podpisał ustawę o resocjalizacji nieletnich

To osłabia nasze bezpieczeństwo. Wystawiamy się na poważne ryzyko zaistnienia dużych firm rosyjskich w Polsce - powiedział w programie "Fakty po Faktach" na antenie TVN24 były minister gospodarki Piotr Woźniak, odnosząc się do fuzji Orlenu z Lotosem i związanych z tym transakcji. - Na pewno odkorkowują szampana w Rosji i na Kremlu - dodał. W opinii byłego prezesa Lotosu Pawła Olechnowicza "to nie tyle jest przejęcie Lotosu przez Orlen, ale likwidacja Lotosu".