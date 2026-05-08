Prezydent ogłosił nowego szefa BBN
Prezydent Karol Nawrocki w piątek podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim wyznaczył Bartosza Grodeckiego na szefa BBN.
Kim jest Bartosz Grodecki
Bartosz Grodecki w latach 2020-2023 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w rządzie Mateusza Morawieckiego. Był też pełnomocnikiem rządu do spraw repatriacji oraz do spraw wielkoskalowych systemów informatycznych UE.
W latach 2006-2020 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pełnił służbę w polskich placówkach dyplomatycznych w Los Angeles, Malmö i Sztokholmie.
Rezygnacja Sławomira Cenckiewicza
Pod koniec kwietnia ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego zrezygnował Sławomir Cenckiewicz. Pełniącym obowiązki szefa BBN został generał Andrzej Kowalski.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24