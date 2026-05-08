Polska Prezydent ogłosił nowego szefa BBN

Leśkiewicz: decyzja Sławomira Cenckiewicza o rezygnacji nie została podjęta "ad hoc" Źródło: TVN24

Prezydent Karol Nawrocki w piątek podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim wyznaczył Bartosza Grodeckiego na szefa BBN.

Kim jest Bartosz Grodecki

Bartosz Grodecki w latach 2020-2023 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w rządzie Mateusza Morawieckiego. Był też pełnomocnikiem rządu do spraw repatriacji oraz do spraw wielkoskalowych systemów informatycznych UE.

W latach 2006-2020 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pełnił służbę w polskich placówkach dyplomatycznych w Los Angeles, Malmö i Sztokholmie.

Bartosz Grodecki Źródło: PAP/Lech Muszyński

Rezygnacja Sławomira Cenckiewicza

Pod koniec kwietnia ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego zrezygnował Sławomir Cenckiewicz. Pełniącym obowiązki szefa BBN został generał Andrzej Kowalski.

