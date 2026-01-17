Nawrocki powołał nową radę. Posłanka tłumaczy, czemu bierze w tym udział

Urszula Nowogórska z PSL o Radzie Parlamentarzystów przy prezydencie Karolu Nawrockim Źródło: TVN24

Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Parlamentarzystów. W jej skład weszło siedem osób: z PiS, Konfederacji, PSL i niezrzeszonych. Podczas wręczania aktów powołania do rady, Nawrocki stwierdził, że jest przekonany, iż Polska "nie jest skazana na trwanie w okopach wojny między stronnictwami, a sytuacja geopolityczna i wyzwania stojące przed naszym krajem wymagają budowania porozumień wokół kluczowych zagadnień polskiej racji stanu".

Urszula Nowogórska z Polskiego Stronnictwa Ludowego jest wśród członków tego gremium. - Polska racja stanu jest dla mnie bardzo ważna i bezpieczeństwo Polski, jej obywateli i dialog ponadpolityczny jest istotny - mówiła w programie "Tak jest" w TVN24.

Zapytana, czy wie, ile podobnych rad funkcjonuje przy prezydencie Nawrockim, stwierdziła, że "nie liczy". - Dla mnie liczy się to, czy jest chęć nawiązania dialogu i czy w ogóle jest szansa na nawiązanie dialogu - powiedziała.

- Wydaje mi się, że w interesie państwa polskiego jest szukanie możliwości dialogu. My z koleżanką, poseł (Urszulą) Pasławską, zgadzając się na uczestnictwo w tej radzie, mamy nadzieję, że ponadpolityczne podziały mimo wszystko zostaną w jakiś sposób złagodzone i dialog między innymi przy ustawach, które będą przez pana prezydenta analizowane, sprawi, że nie będzie tak częstych wet - uzasadniała.

W Radzie nie ma polityków Koalicji Obywatelskiej, Lewicy ani Polski 2050. Jak przekazała Nowogórska, od przedstawicieli prezydenta usłyszała, że "w momencie, gdy zostanie uregulowana kwestia wyboru szefa Polski 2050, wtedy zostanie wydelegowana lub zaproponowana jakaś osoba".

Olko: taśmowe wetowanie ustaw ma stricte polityczny charakter

Dorota Olko z Lewicy zapytana, dlaczego w Radzie nie ma przedstawiciela jej partii, stwierdziła: "według mojej najlepszej wiedzy, taka propozycja w ogóle nie padła ze strony Kancelarii Prezydenta". - O wszystkich takich sprawach rozmawiamy na posiedzeniach klubów, przy okazji każdego posiedzenia Sejmu, więc jestem pewna, że gdyby się pojawiła taka kwestia, to byśmy ten temat podjęli - powiedziała.

Posłanka oceniła, że najwyraźniej dokonywano selekcji. - Nie wnikam w to, według jakich kryteriów. Oczywiście, jeśli będą efekty, jakich spodziewa się pani posłanka, to pogratuluję im sukcesu - zapewniła.

Podkreśliła, że gdyby ona otrzymała propozycję włączenia się do Rady, "miałaby duże opory, żeby taką próbę współpracy podejmować". - Początek urzędowania pana prezydenta pokazuje, że to taśmowe wetowanie ustaw ma stricte polityczny charakter - oceniła. - Trudno mi uwierzyć, że prezydent analizuje merytorycznie te ustawy - dodała.

- Ja tutaj nie widzę szans na to, żeby jakąś merytoryczną dyskusję podejmować. Pan prezydent funkcjonuje w określonych kręgach, słucha jednej strony sporu politycznego i raczej nie wykazał się otwartością na współpracę i rozmowę - podkreśliła.

Dorota Olko wspomniała, że "pan prezydent lubi mówić o tym, że nikt z nim nie dyskutuje o ustawach". - Ale jak się pojawia jakakolwiek otwartość, na przykład Ministerstwo Cyfryzacji mówiło, że zwracało się do pana prezydenta z propozycjami spotkania, to nie było żadnej chęci - dodała.

Rada Parlamentarzystów przy prezydencie

W skład Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP weszli: Marcin Horała (PiS), Paulina Matysiak (niezrzeszona), Urszula Nowogórska (PSL), Urszula Pasławska (PSL), Grzegorz Płaczek (Konfederacja), Szymon Szynkowski vel Sęk (PiS) oraz Witold Tumanowicz (Konfederacja). Tydzień temu odebrali oni w Pałacu Prezydenckim akty powołania.

W treści aktu powołania - podała KPRP - prezydent podkreślił, że założeniem działania Rady "nie jest ukształtowanie wspólnoty poglądów, tylko prowadzenie dialogu opartego na wzajemnym szacunku", a on chce "uwzględniać opinie reprezentantów możliwie szerokiej grupy wyborców", co wymaga "rozmowy z przedstawicielami różnych środowisk, osobami o różnej wrażliwości, głoszących różne opinie".

