"Prezydent Maia Sandu jest dziś symbolem młodości i otwartości w polityce"

Prezydent Duda: zapewniłem o polskim wsparciu dla europejskich aspiracji Mołdawii

"Republika Mołdawii wybrała drogę europejskiej modernizacji"

Maia Sandu mówiła w poniedziałek w Warszawie po spotkaniu z prezydentem Dudą, że "doceniamy konsekwentną pomoc Polski dla europejskich aspiracji naszego kraju, a także dla podtrzymania włączenia Mołdawii do europejskich programów pomocowych".

- Zaznaczam tutaj także znaczenie planu odbudowy gospodarczej w wysokości 600 milionów euro zaoferowanych niedawno naszemu krajowi przez Komisję Europejską, co pomoże nam w odbudowaniu gospodarki, wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw oraz tworzeniu nowych miejsc pracy - oświadczyła.

Sandu dodała, że Polska jest jednym z państw założycieli Partnerstwa Wschodniego, w którym to unijnym programie "Mołdawia z dużym sukcesem bierze udział od ponad 10 lat". - Liczymy na wsparcie a także na wizję ze strony Polski, jeśli chodzi o umocnienie współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego - powiedziała prezydent Mołdawii, dodając, że jej kraj śledzi też z dużym zainteresowaniem rozwój Inicjatyw Trójmorza. - Uważamy, że wkład Mołdawii w tę inicjatywę mógłby być dodatkowym czynnikiem stabilności na granicach Unii Europejskiej - oświadczyła Sandu.

Dzielenie się doświadczeniami

Duda poinformował, że powiedział też prezydent Mołdawii, że Polska jako kraj, który ma sprawy mołdawskie na sercu, będzie zawsze stała wspólnie ze wspólnotą międzynarodową za Mołdawią. - W tym znaczeniu, że absolutnie uważamy, że konieczne jest zachowanie integralności terytorialnej Mołdawii w międzynarodowo uznanych granicach. To jest sprawa fundamentalna i tutaj zawsze będziemy Mołdawię wspierali we wszystkich jej działaniach, które do tej integralności będą zmierzały - zapewnił.