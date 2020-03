Prezydent ma czas do północy. Musi zdecydować w sprawie pieniędzy na media państwowe

Posłanka na froncie

Joanna Lichocka - kiedyś dziennikarka, teraz posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Z mediów do polityki przeszła po katastrofie smoleńskiej. To, że zaangażowała się po prawej stronie sceny politycznej nie zaskoczyło jej dawnych redakcyjnych kolegów - podobnie, jak nie dziwi ich to, że w tym jej politycznym zaangażowaniu jest sporo emocji o czym opowiadają oni w rozmowie z Marcinem Gutowskim.

TVN24