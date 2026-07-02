Polska Prezydent Karol Nawrocki zawetował dwie ustawy. Mówi o "szkolnej prokuraturze" Adrian Wróbel |

Karol Nawrocki wyjaśnia swoję decyzję o wecie w sprawie ustawy o prawach ucznia Źródło wideo: Kancelaria Prezydenta RP Źródło zdj. gł.: Kancelaria Prezydenta RP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezydent Karol Nawrocki przekazał w czwartek, że zawetował ustawę o prawach i obowiązkach ucznia, która m.in. katalogowała je oraz powoływała sieć rzeczników, w tym - Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Chodzi dokładnie o nowelizację ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Nawrocki o "szkolnej prokuraturze"

Prezydent zapewnił, że "nie kwestionuje potrzeby ochrony praw uczniów". - Wręcz przeciwnie. Młodzi ludzie zasługują na bezpieczeństwo, ochronę i szacunek - stwierdził na nagraniu opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta RP w serwisie X.

Tylko tu - ocenił - "nie chroni się praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji". - To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego - argumentował.

Zaznaczył, że "polska szkoła potrzebuje dziś przede wszystkim stabilności, dobrego poziomu nauczania, budowy autorytetu nauczyciela, a nie rozwiązań, które każdą decyzję wychowawczą mogą zamienić w przedmiot formalnego sporu".

Polska szkoła potrzebuje dziś przede wszystkim stabilności, dobrego poziomu nauczania, budowy autorytetu nauczyciela, a nie rozwiązań, które każdą decyzję wychowawczą mogą zamienić w przedmiot formalnego sporu - Prezydent RP @NawrockiKn. pic.twitter.com/kc0xCsgFPk — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) July 2, 2026 Rozwiń

- W czasie, gdy szkoły potrzebują lepszego wyposażenia, w dobie kryzysu i braku kadry pedagogicznej, rząd chce wydawać kilka milionów złotych rocznie na dublowanie instytucji Rzecznika Praw Dziecka czy wizytatorów kuratoriów. To niegospodarność - mówił. Zdaniem prezydenta "te pieniądze powinny być lepiej wydane niż na budowę maszyny urzędniczej do politycznego wpływu ministra edukacji".

- Polska szkoła powinna opierać się na zaufaniu, odpowiedzialności, trosce uczniów, autorytecie nauczycieli oraz partnerskiej współpracy z rodzicami - dodał.

Odpowiedź MEN na weto Nawrockiego. "Wetomat uderzył"

Decyzję prezydenta skomentowała na X ministra edukacji Barbara Nowacka. "Wetomat Nawrockiego tym razem uderzył w postulat młodych i wielu edukacyjnych organizacji pozarządowych - ustawę o prawach i obowiązkach ucznia i Rzeczniku Praw Uczniowskich" - oceniła.

Wetomat Nawrockiego tym razem uderzył w postulat młodych i wielu edukacyjnych organizacji pozarządowych - ustawę o prawach i obowiązkach ucznia i Rzeczniku Praw Uczniowskich. Ustawy która wprowadzała porządek w przepisach, dawała jasny katalog praw i obowiązków ucznia w polskiej… — Barbara Nowacka (@barbaraanowacka) July 2, 2026 Rozwiń

Podkreśliła, że ustawa "wprowadzała porządek w przepisach, dawała jasny katalog praw i obowiązków ucznia w polskiej szkole i poprawiała obecne mętne przepisy między innymi dotyczące kar i nieobecności".

"Polityczne środowisko PiS i Prezydenta nie chce by młodzi byli świadomi, nie chce by znali swoje prawa i obowiązki. Nie słucha ich głosu. Nie działa na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży. Niby znamy to od tylu lat, a za każdym razem przykro na to patrzeć, że widzą młode osoby jedynie jako tło na konwencjach w kampanii wyborczej" - dodała Nowacka.

Kolejne weto Nawrockiego. "Trzeba powstrzymać Zielony Ład"

Druga zawetowana ustawa - o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw - miała nałożyć na armatorów obowiązek stopniowego ograniczania zanieczyszczeń oraz monitorowania wykorzystania paliw odnawialnych i niskoemisyjnych. Nadzór nad przestrzeganiem tych wymogów miał być powierzony dyrektorom urzędów morskich, którzy weryfikowaliby dokumentację statków zawijających do krajowych portów.

Nawrocki stwierdził w nagraniu zamieszczonym na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP, że wdrożenie przepisów ustawy oznaczałoby w praktyce realizację założeń Zielonego Ładu, czemu prezydent sprzeciwiał się od początku swojej kadencji. W jego ocenie nowe regulacje zwiększą koszty działalności przedsiębiorstw poprzez dodatkowe opłaty, obowiązki administracyjne oraz wysokie sankcje finansowe, co ma osłabić konkurencyjność polskich i europejskich portów.

Dowiedz się więcej: O co chodzi z referendum? Rozgrywanie emocji

- Mówię jasno: trzeba powstrzymać Zielony Ład. Chcę, aby w tym temacie wypowiedzieli się Polacy - skwitował Nawrocki. Jednocześnie prezydent zapowiedział ponowne złożenie wniosku o referendum w sprawie Zielonego Ładu.

Ustawy podpisane przez prezydenta

Rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał na X bilans decyzji prezydenta. Wskazał w nim, że Nawrocki podpisał pięć innych ustaw:

ustawę z dnia 29 maja 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (numer druku sejmowego 1650),

ustawę z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (numer druku sejmowego 2387),

ustawę z dnia 11 czerwca 2026 r. o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (numer druku 2446),

ustawę z dnia 11 czerwca 2026 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy (numer druku 2372),

ustawę z dnia 11 czerwca 2026 r. o zmianie niektórych ustaw w celu dokonania deregulacji w zakresie energetyki (numer druku 2578).

Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał 5 ustaw, w przypadku 2 ustaw skorzystał z prawa weta a jedną skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej.



2 lipca 2027 roku Prezydent Karol Nawrocki podpisał:

✔️ustawę z dnia 29 maja 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo… — Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) July 2, 2026 Rozwiń

Rzecznik poinformował też, że prezydent podjął decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego "w trybie kontroli prewencyjnej ustawy z dnia 15 maja 2026 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym".

OGLĄDAJ: TVN24