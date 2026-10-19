Polska Prezydent wręczył sędziom nominacje i mówił o swojej roli w ich powoływaniu. Zareagował Waldemar Żurek Agata Nalepa |

Karol Nawrocki podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich i asesorskich. Akty powołania otrzymali między innymi sędziowie sądów rejonowych, okręgowych oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.

Karol Nawrocki pogratulował nominowanym, zwracając uwagę na wysiłek i determinację potrzebne do objęcia stanowiska sędziego.

- Musieliście państwo wykazać się głęboką determinacją i wolą, dlatego w tym uroczystym dniu z głębi serca jako prezydent RP gratuluję państwu tego wyjątkowego wydarzenia i zaszczytnego tytułu sędziego RP - powiedział.

Nawrocki: nie ma innego mechanizmu do zostania sędzią

W dalszej części wystąpienia prezydent mówił o roli głowy państwa w procedurze powoływania sędziów. Przypomniał, że po 1989 roku tysiące osób obejmujących stanowiska sędziowskie składały ślubowanie w obecności prezydenta.

Wręczenie nominacji sędziowskich i asesorskich Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

- Nie ma innej drogi w Polsce, nie ma innego doświadczenia ustrojowego, nie ma innego mechanizmu do zostania sędzią RP, jak ten, aby złożyć przysięgę wobec prezydenta RP, a więc w obecności prezydenta RP - stwierdził Nawrocki.

Podkreślił również, że jego udział w uroczystości stanowi potwierdzenie objęcia stanowisk przez nominowanych.

- Dzisiaj oto ta grupa (...) oficjalnie została sędziami RP, bo wybrany z woli narodu prezydent RP tak zdecydował - mówił.

Według Nawrockiego osobiste wręczanie nominacji przez prezydenta jest nie tylko elementem obowiązującego porządku ustrojowego, ale również wyrazem szacunku obywateli wobec sędziów.

Nawrocki o konstytucji i międzynarodowych instytucjach

Prezydent odniósł się także do miejsca konstytucji w polskim systemie prawnym. Wskazywał, że stanowi ona podstawę krajowego porządku prawnego.

W tym kontekście nawiązał do międzynarodowych trybunałów i komisji opiniujących polskie rozwiązania prawne. Zwrócił uwagę, że nie zostały one wymienione w przywoływanych przez niego przepisach konstytucji.

- Zachowanie wierności Rzeczypospolitej Polskiej i wydawanie niezawisłych wyroków to świadomość, że nie ma w naszej ojczyźnie i naszej wspólnocie ważniejszego prawa niż Konstytucja RP - podkreślił.

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Żurek odpowiada Nawrockiemu: celowo manipuluje

Do poniedziałkowej wypowiedzi Karola Nawrockiego odniósł się w serwisie X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zarzucił prezydentowi celowe wprowadzanie w błąd w kwestii zasad powoływania sędziów.

"Prezydent wręczył dziś nominacje sędziowskie i przy okazji znów próbował napisać Konstytucję od nowa. Gdy zrównuje akt powołania sędziego ze ślubowaniem w Trybunale Konstytucyjnym, nie myli pojęć. Celowo manipuluje" - napisał Żurek.

Minister podkreślił, że procedura powoływania sędziów sądów powszechnych różni się od procedury wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

"Zasada ustrojowa jest prosta. Sędziów sądów powszechnych powołuje Prezydent, natomiast sędziów Trybunału wybiera Sejm" - zaznaczył.

Jak dodał, rola prezydenta w przypadku sędziów TK ogranicza się do odebrania ślubowania od osób wybranych przez Sejm.

"Głowa państwa wykonuje potem swój ustawowy obowiązek i odbiera od wybranego sędziego Trybunału ślubowanie. Pałac Prezydencki nie ma w tej procedurze żadnego głosu decyzyjnego" - stwierdził minister sprawiedliwości.

Prezydent wręczył dziś nominacje sędziowskie i przy okazji znów próbował napisać Konstytucję od nowa. Gdy zrównuje akt powołania sędziego ze ślubowaniem w Trybunale Konstytucyjnym, nie myli pojęć. Celowo manipuluje.



Zasada ustrojowa jest prosta. Sędziów sądów powszechnych… — Waldemar Żurek (@w_zurek) October 19, 2026 Rozwiń