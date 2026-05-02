Prezydent wręczył nominacje generalskie. "Patrzę w stronę pana premiera"

Prezydent wręczył nominacje generalskie

Na wniosek wicepremiera, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza prezydent mianował 11 oficerów WP na stopnie generalskie i jednego na stopień admiralski. Akty mianowania zostały im wręczone przez głowę państwa w sobotę 2 maja w południe podczas uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.

W uroczystości brał udział również szef MON, który wręczył mianowanym buzdygany honorowe [wyróżnienie przyznawane tradycyjnie oficerom najwyższego szczebla - red.].

Nawrocki: od tego są generałowie i politycy

Nawrocki zwrócił się do generałów po wręczeniu nominacji i podkreślił, że są one "wyrazem głębokiego szacunku dla ich dyspozycyjności wobec Rzeczpospolitej Polskiej". Prezydent mówił też o tym, że część generałów zna osobiście, a o życiorysach pozostałych czytał w analizach Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jak podkreślił, stały one za jego decyzją o przyznaniu nominacji.

- Z waszych życiorysów płynie głębokie przekonanie o tym, że Rzeczpospolita będzie bezpieczna i wobec tego przekonania gotowi byliście do wypełniania nawet bardzo trudnych misji w Polsce i poza granicami naszej ukochanej Ojczyzny - mówił i dodał, że "siła państwa polskiego (...) zamknięta jest przede wszystkim w idei budowania silnych polskich sił zbrojnych i dbania o polskiego żołnierza".

- Do tego potrzebujecie przede wszystkim, patrzę w stronę pana premiera (Kosiniaka-Kamysza), strategii bezpieczeństwa narodowego. Potrzebujecie jasno wiedzieć, jakie zadania ma wypełniać żołnierz polski, a wiem, że do wypełniania tych zadań jesteście w pełni gotowi i w pełni przygotowani - powiedział Nawrocki.

Prezydent mówił też, że "jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych oczekuję od polskich generałów, aby umacniać nasze międzynarodowe sojusze, dzięki którym także czujemy się silniejsi i stabilniejsi, w tym Sojusz Północnoatlantycki". - Od tego są polscy generałowie, ale przede wszystkim od tego są polscy politycy, żeby szanować sojusze, w których jesteśmy, a nie je bezmyślnie podważać - kontynuował prezydent.

- Dziękuję za to, że to rozumiecie, bo służyliście w tych komponentach, które tego dowodziły - zwrócił się w kierunku wojskowych.

"Współdziałanie jest możliwe"

Władysław Kosiniak-Kamysz w swoim wystąpieniu podkreślił, że "ten dzień jest wyrazem tego, że współdziałanie jest możliwe".

- Nie doszłoby do nominacji generalskich, gdyby nie wniosek ministra obrony narodowej, akceptacja prezydenta Rzeczpospolitej i kontrasygnata premiera. To jest obowiązek współdziałania nakreślony w konstytucji. To jest przywilej i zaszczyt działania na mocy konstytucji i najważniejszych organów państwa. I to współdziałanie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe - oświadczył Kosiniak-Kamysz.

Szef MON mówił też o potrzebie budowy nie tylko silnej armii, ale także silnego społeczeństwa, takiego, które potrafi współdziałać na rzecz państwa. - Trzy rzeczy: silne społeczeństwo, silna armia, silny sojusz. Bez tych dwóch pierwszych w tym trzecim też niewiele byśmy znaczyli tak naprawdę, bo liczą się tylko z silnymi - dodał wicepremier.

Jako przestrogę wskazał na zbliżającą się setną rocznicę zamachu majowego, który, jak ocenił, podzielił Polskę i doprowadził do tego, że kraj nie był gotowy na obronę w 1939 roku.

Kto został mianowany przez Nawrockiego?

Na stopień generała dywizji mianowani zostali: gen. bryg. Dariusz Lewandowski - dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz gen. bryg. Michał Strzelecki - dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych.

Na stopień generała brygady mianowani zostali: dowódca 20 Brygady Zmechanizowanej płk Dariusz Dróżdż; dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej płk. Krzysztof Duda; dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich płk Marcin Dusza; dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej płk Piotr Gołos; I zastępca dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej płk Jarosław Kowalski; szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych płk Andrzej Kupis; zastępca Dowódcy Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych płk Andrzej Lis; dowódca 18 Brygady Artylerii płk Piotr Męczyński oraz zastępca Szefa Zarządu Szkolenia P7 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego płk Robert Polak.

Na stopień kontradmirała mianowany został kmdr Przemysław Karaś - zastępca dowódcy Centrum Operacji Morskich, zastępca dowódcy Komponentu Morskiego.

Uroczystości Dnia Flagi z udziałem prezydenta

W południe na Pałacu Prezydenckim uroczyście dokonano zmiany flagi państwowej. Prezydent wręczył też 16 flag państwowych, które wcześniej powiewały na Pałacu Prezydenckim. Trafią one m.in. do szkół mundurowych w każdym województwie.

Wcześniej głowa państwa i pierwsza dama uczestniczyli w uroczystym podniesieniu flagi państwowej na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie przy dźwiękach hymnu państwowego odegranego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojska Polskiego.

Następnie z wieży zegarowej wybrzmiał hejnał warszawski powstały ku pamięci poległych Powstańców Warszawskich. Po zakończeniu uroczystości orkiestra odegrała "Warszawiankę", która rozpoczęła defiladę.

