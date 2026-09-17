Karol Nawrocki: Rosja agresję nazywa wyzwoleniem
Prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w czwartek w apelu pamięci i złożył wieniec na cmentarzu wojennym we Włodawie (Lubelskie) w związku z 87. rocznicą sowieckiej agresji na Polskę.
W swojej przemowie Nawrocki zwrócił uwagę, że Włodawa - położona na "trójstyku" Polski, Ukrainy i Białorusi - jest miejscem, którego historia pokazuje, jak od wieków suwerenne państwa zmagają się niezmiennie z imperialną Rosją.
- Nie ma tu znaczenia, pod jakim sztandarem występuje imperialna Rosja. Czy jest to Rosja carska, czy Rosja sowiecka, czy jest to Rosja Władimira Putina. W XXI wieku wciąż mają nasze narody do czynienia z imperialnym mocarstwem, które zniewolenie nazywa sprawiedliwością albo niesieniem wartości. Która agresję, regularną agresję, nazywa wyzwoleniem - mówił prezydent.
Nawrocki wskazał, że imperialna Rosja zagrażała niepodległości wszystkich państw Europy Środkowej, także krajów bałtyckich i Ukrainy. - To jest w naszej tożsamości, w naszej krwi, w naszym DNA. To zagrożenie czujemy od wieków - dodał.
"Rosja nie jest niezwyciężalna"
W ocenie prezydenta, jest wiele podobieństw między wydarzeniami historycznymi a współczesnością. Jak jednak zastrzegł, imperializm rosyjski był nie raz pokonywany.
- My to wiemy, Polska to wie, Europa się tego dowiaduje, świat to zaczyna rozumieć, że Rosja nie jest niezwyciężalna. Rosja ulegała i uległa też Polsce w roku 1920. Wcześniej, na początku XX wieku, uległa Japonii. Nie poszło im w Afganistanie w latach 80. I dziś nie do końca sobie radzą także z Ukrainą, ponosząc ogromne straty - wymieniał Nawrocki, z wykształcenia historyk.
Jak podkreślił prezydent, "imperia zaczynają upadać wówczas, gdy narody się ich nie boją".
"Rosja się nie zmienia"
Nawrocki odniósł się także do czwartkowego ataku dwóch rosyjskich dronów odrzutowych na cele w zachodniej Ukrainie, niedaleko granicy z Polską. Zareagowało Wojsko Polskie, a mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego otrzymali alerty RCB.
- Rosja wciąż prowokuje, bo Rosja się nie zmienia - powiedział prezydent. Dodał, że "każda kolejna rosyjska prowokacja jest zadaniem dla prezydenta Polski". Poinformował też, że pozostaje w stałym kontakcie z generałami Wojska Polskiego, także za sprawą Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Prezydent mówił też, że mechanizm działania Rosji od wieków opiera się na destabilizacji sytuacji w innym kraju, próbach skłócenia społeczeństwa i dezinformacji, aby później móc zaatakować. Podkreślił, że w tym kontekście należy odczytywać obecne wyzwania.
- Wojna hybrydowa wcale nie musi być alternatywą dla działań kinetycznych i dla ataku na lądzie. Tak nie było w latach 20., 30. i w roku 1939. Wojna hybrydowa może być przygotowaniem do tego, co wydarzyło się 17 września 1939 roku - zaznaczył Nawrocki.
Z tego powodu - jak mówił - "szukanie kompromisu tam, gdzie to możliwe wokół spraw bezpieczeństwa, jest zadaniem całej klasy politycznej, ale także moim jako prezydenta Polski".
- Kompromis wcale nie jest uległością. Kompromis jest zadaniem, równie trudnym jak polityczna walka. W kwestiach bezpieczeństwa musimy mieć siłę i odwagę do tego, żeby poszukiwać choć tych małych kompromisów, które pokażą, że jesteśmy narodową wspólnotą zmobilizowaną do tego, aby bronić polskich granic i biało-czerwonej flagi - dodał.
87. rocznica napaści ZSRR na Polskę
Wystąpienie prezydenta odbyło się na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Wojska Polskiego przy ul. Lubelskiej we Włodawie, gdzie spoczywają szczątki żołnierzy z września 1939 roku oraz żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza, którzy polegli w bitwie pod Wytycznem.
87 lat temu 17 września 1939 roku Armia Czerwona przekroczyła granice Polski. Pomimo skoncentrowania większości sił do walki z Wehrmachtem i rozkazu Naczelnego Wodza, by z agresorem nie walczyć, Wojsko Polskie stawiło zacięty opór. Napaść na Polskę była konsekwencją układu podpisanego w Moskwie 23 sierpnia 1939 roku przez ministrów spraw zagranicznych Niemiec i ZSRR, który do historii przeszedł jako pakt Ribbentrop-Mołotow.
Porozumienie zakładało podział Europy na dwie strefy wpływów. Władze ZSRR dały Hitlerowi wolną rękę na Zachodzie, a w zamian dostały zgodę na anektowanie ponad połowy terytorium Polski oraz części lub całości tych krajów, które kiedyś należały do imperium rosyjskiego.