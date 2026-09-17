Polska Karol Nawrocki: Rosja agresję nazywa wyzwoleniem Filip Czerwiński |

Karol Nawrocki: Rosja agresję nazywa wyzwoleniem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Wojtek Jargiło/PAP

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Prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w czwartek w apelu pamięci i złożył wieniec na cmentarzu wojennym we Włodawie (Lubelskie) w związku z 87. rocznicą sowieckiej agresji na Polskę.

W swojej przemowie Nawrocki zwrócił uwagę, że Włodawa - położona na "trójstyku" Polski, Ukrainy i Białorusi - jest miejscem, którego historia pokazuje, jak od wieków suwerenne państwa zmagają się niezmiennie z imperialną Rosją.

- Nie ma tu znaczenia, pod jakim sztandarem występuje imperialna Rosja. Czy jest to Rosja carska, czy Rosja sowiecka, czy jest to Rosja Władimira Putina. W XXI wieku wciąż mają nasze narody do czynienia z imperialnym mocarstwem, które zniewolenie nazywa sprawiedliwością albo niesieniem wartości. Która agresję, regularną agresję, nazywa wyzwoleniem - mówił prezydent.

Karol Nawrocki na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Wojska Polskiego we Włodawie Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP

Nawrocki wskazał, że imperialna Rosja zagrażała niepodległości wszystkich państw Europy Środkowej, także krajów bałtyckich i Ukrainy. - To jest w naszej tożsamości, w naszej krwi, w naszym DNA. To zagrożenie czujemy od wieków - dodał.

"Rosja nie jest niezwyciężalna"

W ocenie prezydenta, jest wiele podobieństw między wydarzeniami historycznymi a współczesnością. Jak jednak zastrzegł, imperializm rosyjski był nie raz pokonywany.

- My to wiemy, Polska to wie, Europa się tego dowiaduje, świat to zaczyna rozumieć, że Rosja nie jest niezwyciężalna. Rosja ulegała i uległa też Polsce w roku 1920. Wcześniej, na początku XX wieku, uległa Japonii. Nie poszło im w Afganistanie w latach 80. I dziś nie do końca sobie radzą także z Ukrainą, ponosząc ogromne straty - wymieniał Nawrocki, z wykształcenia historyk.

Jak podkreślił prezydent, "imperia zaczynają upadać wówczas, gdy narody się ich nie boją".

Karol Nawrocki podczas obchodów 87. rocznicy napaści ZSRR na Polskę Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP

"Rosja się nie zmienia"

Nawrocki odniósł się także do czwartkowego ataku dwóch rosyjskich dronów odrzutowych na cele w zachodniej Ukrainie, niedaleko granicy z Polską. Zareagowało Wojsko Polskie, a mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego otrzymali alerty RCB.

- Rosja wciąż prowokuje, bo Rosja się nie zmienia - powiedział prezydent. Dodał, że "każda kolejna rosyjska prowokacja jest zadaniem dla prezydenta Polski". Poinformował też, że pozostaje w stałym kontakcie z generałami Wojska Polskiego, także za sprawą Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Prezydent mówił też, że mechanizm działania Rosji od wieków opiera się na destabilizacji sytuacji w innym kraju, próbach skłócenia społeczeństwa i dezinformacji, aby później móc zaatakować. Podkreślił, że w tym kontekście należy odczytywać obecne wyzwania.

- Wojna hybrydowa wcale nie musi być alternatywą dla działań kinetycznych i dla ataku na lądzie. Tak nie było w latach 20., 30. i w roku 1939. Wojna hybrydowa może być przygotowaniem do tego, co wydarzyło się 17 września 1939 roku - zaznaczył Nawrocki.

Z tego powodu - jak mówił - "szukanie kompromisu tam, gdzie to możliwe wokół spraw bezpieczeństwa, jest zadaniem całej klasy politycznej, ale także moim jako prezydenta Polski".

- Kompromis wcale nie jest uległością. Kompromis jest zadaniem, równie trudnym jak polityczna walka. W kwestiach bezpieczeństwa musimy mieć siłę i odwagę do tego, żeby poszukiwać choć tych małych kompromisów, które pokażą, że jesteśmy narodową wspólnotą zmobilizowaną do tego, aby bronić polskich granic i biało-czerwonej flagi - dodał.

87. rocznica napaści ZSRR na Polskę

Wystąpienie prezydenta odbyło się na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Wojska Polskiego przy ul. Lubelskiej we Włodawie, gdzie spoczywają szczątki żołnierzy z września 1939 roku oraz żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza, którzy polegli w bitwie pod Wytycznem.

87 lat temu 17 września 1939 roku Armia Czerwona przekroczyła granice Polski. Pomimo skoncentrowania większości sił do walki z Wehrmachtem i rozkazu Naczelnego Wodza, by z agresorem nie walczyć, Wojsko Polskie stawiło zacięty opór. Napaść na Polskę była konsekwencją układu podpisanego w Moskwie 23 sierpnia 1939 roku przez ministrów spraw zagranicznych Niemiec i ZSRR, który do historii przeszedł jako pakt Ribbentrop-Mołotow.

Porozumienie zakładało podział Europy na dwie strefy wpływów. Władze ZSRR dały Hitlerowi wolną rękę na Zachodzie, a w zamian dostały zgodę na anektowanie ponad połowy terytorium Polski oraz części lub całości tych krajów, które kiedyś należały do imperium rosyjskiego.