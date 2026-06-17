Polska Nawrocki na spotkaniu z Polonią: sojusz z USA jest silny także dzięki wam Oprac. Justyna Sochacka |

Nawrocki na spotkaniu z Polonią: sojusz z USA jest silny także dzięki wam Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Prezydent Karol Nawrocki spotkał się we wtorek z Polakami w Polskim Centrum imienia świętego Jana Pawła II w Clearwater pod Tampą. Podkreślił, że Polska jest na Florydzie obecna "w sposób szczególny".

- Nasza wspólnota narodowa za sprawą historii rozsiała się po całym świecie. Jesteśmy narodem, który ma 60 milionów członków (...): blisko 40 milionów w granicach Rzeczypospolitej, 20 milionów na całym świecie, (w tym) 10 milionów w Stanach Zjednoczonych. 400 tysięcy Amerykanów przyznaje się na samej Florydzie do polskiego pochodzenia, a na Florydzie mieszka 40 tysięcy obywateli RP - powiedział prezydent.

Karol Nawrocki na Florydzie Źródło zdjęcia: TVN24

Jak mówił, gdy jako prezydent RP, który pozostaje "w tak doskonałych relacjach z prezydentem Stanów Zjednoczonych", dyskutuje z Donaldem Trumpem, z wiceprezydentem J.D. Vance'em, "z sekretarzami odpowiedzialnymi za codzienne życie w USA, z amerykańskim biznesem", w tych rozmowach Polska "zawsze pojawia się jako wzorowy sojusznik Stanów Zjednoczonych".

- Jako państwo, które rozwija relacje ekonomiczne, gospodarcze, technologiczne, jako państwo, które po roku 1989 przeszło najszybszą, najbardziej dynamiczną i najskuteczniejszą transformację ekonomiczną - kontynuował.

Nawrocki o sile sojuszu polsko-amerykańskiego

Nawrocki ocenił, że "dzisiejsza siła sojuszu polsko-amerykańskiego, możliwość tej zażyłości, tej współpracy z prezydentem Donaldem Trumpem, wynika także z siły" Polonii. - Z tego, że jesteście tutaj wy, jako nasi realni ambasadorowie Rzeczpospolitej Polskiej, że wykonujecie swoją pracę w zakresie narodowej pamięci, w wielu sektorach życia publicznego Stanów Zjednoczonych - podkreślił.

- To oczywiście z jednej strony kwestia wielu wieków naszej współpracy pomiędzy dwoma narodami, z drugiej strony być może pewne sympatie osobiste, z trzeciej strony wielka dynamika rozwoju Rzeczpospolitej, ale w tym wszystkim jesteście też wy w swojej codziennej pracy i reprezentowaniu RP na tym poziomie, na którym to, drodzy państwo, robicie - dodał.

Prezydent wręczył odznaczenia państwowe trojgu przedstawicieli polskiej społeczności: Antoninie Hubskiej, Michałowi Bąkowi, Pawłowi Dębińskiemu. - Jesteście częścią wielkiej przyjaźni polsko-amerykańskiej - powiedział Nawrocki, zwracając się do wyróżnionych.

Karol Nawrocki przybył do USA w sobotę wieczorem. Podczas wizyty wziął między innymi udział w inauguracji państwowych obchodów 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości USA i w 80. urodzinach Trumpa. W niedzielę w ramach uroczystości odbyła się przy Białym Domu gala mieszanych sztuk walki.

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