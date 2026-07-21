Nowi ambasadorowie w Polsce. Prezydent przyjął listy uwierzytelniające
Uroczystość miała miejsce we wtorek w Belwederze. Jak przekazano w komunikacie kancelarii prezydenta, listy złożyli ambasadorowie:
- Republiki Indii Neeta Bhushan,
- Federacyjnej Republiki Brazylii Luis Cesar Gasser,
- Republiki Czadu z siedzibą w Berlinie Youssouf Abassalah,
- Republiki Ghany z siedzibą w Pradze Theresa Adjei-Mensah,
- Demokratycznej Republiki Timoru Wschodniego z siedzibą w Brukseli Maria de Lurdes Martins de Sousa Bessa,
- Republiki Botswany z siedzibą w Berlinie John-Thomas Dipowe
Ceremonia przyjęcia listów uwierzytelniających nowych ambasadorów w Polsce
Nowi ambasadorowie oficjalnie rozpoczynają urząd
Przyjęcie listów uwierzytelniających to element procedury akredytacji ambasadora i stanowi oficjalne potwierdzenie jego statusu jako przedstawiciela państwa wysyłającego w państwie przyjmującym.
Od objęcia urzędu prezydent Karol Nawrocki już kilkukrotnie przyjął listy uwierzytelniające: 26 września, 13 października i 6 listopada ubiegłego roku oraz 27 marca 2026 roku. W trakcie listopadowej uroczystości ambasadorem USA w Polsce oficjalnie został Tom Rose.
Źródło: PAP