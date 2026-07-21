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Polska

Nowi ambasadorowie w Polsce. Prezydent przyjął listy uwierzytelniające

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JE Pan Luis Cesar Gasser, Ambasador Federacyjnej Republiki Brazylii w RP
Karol Nawrocki przyjął listy uwierzytelniające od trzech nowych ambasadorów
Źródło wideo: Kancelaria Prezydenta RP
Źródło zdj. gł.: Przemysław Keler/KPRP
Prezydent Karol Nawrocki przyjął listy uwierzytelniające od sześciu nowych ambasadorów w Polsce. Procedura stanowi oficjalne potwierdzenie statusu dyplomaty jako przedstawiciela danego kraju w państwie przyjmującym. 

Uroczystość miała miejsce we wtorek w Belwederze. Jak przekazano w komunikacie kancelarii prezydenta, listy złożyli ambasadorowie:

  • Republiki Indii Neeta Bhushan,
  • Federacyjnej Republiki Brazylii Luis Cesar Gasser,
  • Republiki Czadu z siedzibą w Berlinie Youssouf Abassalah,
  • Republiki Ghany z siedzibą w Pradze Theresa Adjei-Mensah,
  • Demokratycznej Republiki Timoru Wschodniego z siedzibą w Brukseli Maria de Lurdes Martins de Sousa Bessa,
  • Republiki Botswany z siedzibą w Berlinie John-Thomas Dipowe
Ceremonia przyjęcia listów uwierzytelniających nowych ambasadorów w Polsce
Youssouf Abassalah Ambasador Czadu
Youssouf Abassalah Ambasador Czadu
Źródło zdjęcia: Przemysław Keler/KPRP
JE Pan John–Thomas Dipowe, Ambasador Republiki Botswany w RP z siedzibą w Berlinie
JE Pan John–Thomas Dipowe, Ambasador Republiki Botswany w RP z siedzibą w Berlinie
Źródło zdjęcia: Przemysław Keler/KPRP
Przemysław Keler/KPRP
JE Pani Maria de Lurdes Martins de Sousa Bessa, Ambasador Demokratycznej Republiki Timoru Wschodniego w RP z siedzibą w Brukseli
JE Pan Luis Cesar Gasser, Ambasador Federacyjnej Republiki Brazylii w RP
JE Pan Luis Cesar Gasser, Ambasador Federacyjnej Republiki Brazylii w RP
Źródło zdjęcia: Kancelaria Prezydenta RP
JE Pani Neeta Bhushan, Ambasador Republiki Indii w RP
JE Pani Neeta Bhushan, Ambasador Republiki Indii w RP
Źródło zdjęcia: Przemysław Keler/KPRP
JE Pani Theresa Adjei–Mensah, Ambasador Republiki Ghany w RP z siedzibą w Pradze
JE Pani Theresa Adjei–Mensah, Ambasador Republiki Ghany w RP z siedzibą w Pradze
Źródło zdjęcia: Przemysław Keler/KPRP

Nowi ambasadorowie oficjalnie rozpoczynają urząd

Przyjęcie listów uwierzytelniających to element procedury akredytacji ambasadora i stanowi oficjalne potwierdzenie jego statusu jako przedstawiciela państwa wysyłającego w państwie przyjmującym. 

Od objęcia urzędu prezydent Karol Nawrocki już kilkukrotnie przyjął listy uwierzytelniające: 26 września, 13 października i 6 listopada ubiegłego roku oraz 27 marca 2026 roku. W trakcie listopadowej uroczystości ambasadorem USA w Polsce oficjalnie został Tom Rose.

Źródło: PAP
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Tagi:
Karol NawrockiIndieBrazyliaCzadGhana
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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