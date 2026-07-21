Polska Nowi ambasadorowie w Polsce. Prezydent przyjął listy uwierzytelniające Oprac. Aleksandra Sapeta |

Karol Nawrocki przyjął listy uwierzytelniające od trzech nowych ambasadorów Źródło wideo: Kancelaria Prezydenta RP Źródło zdj. gł.: Przemysław Keler/KPRP

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Uroczystość miała miejsce we wtorek w Belwederze. Jak przekazano w komunikacie kancelarii prezydenta, listy złożyli ambasadorowie:

Republiki Indii Neeta Bhushan,

Federacyjnej Republiki Brazylii Luis Cesar Gasser,

Republiki Czadu z siedzibą w Berlinie Youssouf Abassalah,

Republiki Ghany z siedzibą w Pradze Theresa Adjei-Mensah,

Demokratycznej Republiki Timoru Wschodniego z siedzibą w Brukseli Maria de Lurdes Martins de Sousa Bessa,

Republiki Botswany z siedzibą w Berlinie John-Thomas Dipowe

Ceremonia przyjęcia listów uwierzytelniających nowych ambasadorów w Polsce Youssouf Abassalah Ambasador Czadu Źródło zdjęcia: Przemysław Keler/KPRP JE Pan John–Thomas Dipowe, Ambasador Republiki Botswany w RP z siedzibą w Berlinie Źródło zdjęcia: Przemysław Keler/KPRP JE Pani Maria de Lurdes Martins de Sousa Bessa, Ambasador Demokratycznej Republiki Timoru Wschodniego w RP z siedzibą w Brukseli JE Pan Luis Cesar Gasser, Ambasador Federacyjnej Republiki Brazylii w RP Źródło zdjęcia: Kancelaria Prezydenta RP JE Pani Neeta Bhushan, Ambasador Republiki Indii w RP Źródło zdjęcia: Przemysław Keler/KPRP JE Pani Theresa Adjei–Mensah, Ambasador Republiki Ghany w RP z siedzibą w Pradze Źródło zdjęcia: Przemysław Keler/KPRP

Nowi ambasadorowie oficjalnie rozpoczynają urząd

Przyjęcie listów uwierzytelniających to element procedury akredytacji ambasadora i stanowi oficjalne potwierdzenie jego statusu jako przedstawiciela państwa wysyłającego w państwie przyjmującym.

Od objęcia urzędu prezydent Karol Nawrocki już kilkukrotnie przyjął listy uwierzytelniające: 26 września, 13 października i 6 listopada ubiegłego roku oraz 27 marca 2026 roku. W trakcie listopadowej uroczystości ambasadorem USA w Polsce oficjalnie został Tom Rose.