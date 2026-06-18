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Polska

Nawrocki na poligonie w Orzyszu. Przyglądał się ćwiczeniom

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Prezydent Karol Nawrocki na poligonie w Orzyszu
Ćwiczenia NATO pod Toruniem. W akcji HIMARS i Apache
Źródło zdj. gł.: KPRP/Przemysław Keler
Karol Nawrocki obserwował w środę na poligonie w Orzyszu ćwiczenia taktyczne "Dzielny Dzik 26" - poinformował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) Bartosz Grodecki. "Dzięki ich codziennej służbie Polska jest odpowiedzialnym i wiarygodnym sojusznikiem NATO" - napisał na platformie X prezydent.

Około 6,5 tysiąca żołnierzy, reprezentujących przede wszystkim 16 Dywizję Zmechanizowaną, Wojska Obrony Terytorialnej, Siły Powietrzne oraz Wojska Aeromobilne brało udział w środę w manewrach "Dzielny Dzik 26".

Międzynarodowy wymiar ćwiczeń podkreśla obecność kontyngentu wojskowego z Litwy, co obrazuje zaangażowanie w budowanie wspólnej architektury bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO - poinformowała 16 Dywizja we wpisie na platformie X.

Wskazano, że jeden z kluczowych epizodów ćwiczenia obserwował prezydent Karol Nawrocki. "Była to doskonała okazja do zaprezentowania poziomu wyszkolenia żołnierzy 16 Dywizji Zmechanizowanej oraz możliwości nowoczesnego sprzętu" - wskazano.

Prezydent Nawrocki i szef BBN na ćwiczeniach wojskowych w Orzyszu

O tym, że prezydent obserwował żołnierzy w środę na poligonie w Orzyszu poinformował szef BBN Bartosz Grodecki. "To demonstracja gotowości państwa do obrony własnego terytorium i wywiązywania się z zobowiązań sojuszniczych. Polscy żołnierze wspólnie z wojskami państw NATO doskonalą zdolności, które decydują o skuteczności działania na współczesnym polu walki" - stwierdził.

"Sojusze są testowane na poligonach, zanim zostaną przetestowane w kryzysie. Od siły Wojska Polskiego zależy dziś bezpieczeństwo nie tylko naszego kraju, ale również całej wschodniej flanki NATO. Za tą siłą stoją żołnierze, dowódcy oraz ich codzienna służba na rzecz państwa" - dodał.

W oddzielnym wpisie Karol Nawrocki ocenił, że w ćwiczeniach dostrzegł "profesjonalizm, determinację i gotowość do działania". "Dzięki ich codziennej służbie Polska jest odpowiedzialnym i wiarygodnym sojusznikiem NATO, gotowym nie tylko korzystać z bezpieczeństwa Sojuszu, ale także współtworzyć je razem z naszymi partnerami" - podkreślił.

Przez blisko dwa tygodnie w manewrach weźmie udział około 8 tysięcy polskich i sojuszniczych żołnierzy oraz kilkaset jednostek sprzętu wojskowego, w tym czołgi K2, wozy bojowe BORSUK i armatohaubice K9.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Wojsko PolskieKarol NawrockiBiuro Bezpieczeństwa Narodowego
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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