Żurek o słowach Nawrockiego: chyba sala gimnastyczna bardziej mu pasuje niż rozmowa o konstytucji

W środę prezydent Karol Nawrocki poinformował o odrzuceniu nominacji dla 46 sędziów. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki wyjaśnił później, że ci sędziowie będą nadal orzekać, ale nie będą awansować. - Nie będę także dawał awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczypospolitej. Tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości pana Waldemara Żurka - powiedział w trakcie briefingu prasowego prezydent.

W czwartek prezydent Nawrocki mówił, że minister Żurek uprawia obecnie "ekwilibrystykę prawną". - Życzę panu ministrowi Żurkowi miłej gimnastyki i ekwilibrystyki prawnej, bo chyba mam wrażenie, że już zaczyna powoli zjadać w tej ekwilibrystyce swój ogon - powiedział Nawrocki.

Żurek o "paradoksie" sytuacji z sędziami

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek odniósł się do tego w rozmowie z reporterem TVN24 Łukaszem Wójcikiem.

- Rozumiem, że te porównania gimnastyczne są bliższe prezydentowi, bo chyba sala gimnastyczna bardziej mu pasuje niż rozmowa o konstytucji - skomentował.

- Mam wrażenie, że otoczenie polityczne prezydenta i on sam chce iść na zwarcie z rządem i osobiście z ministrem sprawiedliwości. Jestem człowiekiem spokojnym i odpornym na tego typu zaczepki, ale również konsekwentnym w swoim działaniu. Widzę wypowiedzi autorytetów prawa, profesorów prawa konstytucyjnego, którzy dokładnie tak samo jak ja oceniają te zagadnienia, o których mówimy teraz - kontynuował.

Jak mówił dalej minister, "paradoksem tego wszystkiego jest to, że są to osoby (te, które nie dostały nominacji - red.), które przeszły przez neo-KRS. Więc mogę powiedzieć: "Dziękuję panie prezydencie za to, że zmniejsza pan tę pulę neosędziów". Ale z drugiej strony to jest grupa osób także, która chciała pokazać swoje propraworządnościowe poglądy - dodał.

