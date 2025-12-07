Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Prezydent o działaniach Ziobry. "Kłopotliwa sprawa"

Zbigniew Ziobro
Terlecki o sprawie Ziobry. "To oczywiście nas topi"
Źródło: TVN24
Według Karola Nawrockiego poseł PiS Zbigniew Ziobro "nie może liczyć na sprawiedliwy proces" w Polsce. Prezydent pytany, czy ułaskawi byłego szefa resortu sprawiedliwości, mówił, że "nie może ułaskawić osoby, która nie została skazana, więc w ogóle nie ma takiego tematu". Odniósł się też do wyjazdu Ziobry z Polski.

Prezydent Karol Nawrocki został zapytany w sobotę na Kanale Zero, czy w przyszłości ułaskawi Zbigniewa Ziobrę. Prokuratura chce postawić posłowi PiS i byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Polityk od kilku tygodni przebywa poza granicami Polski.

- Nie mogę ułaskawić osoby, która nie została skazana, więc w ogóle nie ma takiego tematu. Nie dokonałem jeszcze żadnego ułaskawienia. Jeśli chodzi o Zbigniewa Ziobrę, to nie ma o czym rozmawiać - odparł Nawrocki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jarosław Kaczyński
Kaczyński pytany o wystąpienie Ziobry. "Nic o tym nie wiem"
Konferencja Zbigniewa Ziobry
Ziobro jednak się nie pojawił. Oświadczenie w formie zdalnej
Zbigniew Ziobro
"To oczywiście nas topi". Terlecki o sprawie Ziobry

"Kłopotliwa sprawa"

W ocenie prezydenta, część zarzutów pod adresem byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości "jest zupełnie z kosmosu".

- Jestem przekonany, że Zbigniew Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy proces. Nie mamy legalnie działającego Prokuratora Krajowego. Mamy zarzuty, które w części zupełnie są oderwane od rzeczywistości. Mamy sytuację, w której minister sprawiedliwości (Waldemar Żurek) łamie konstytucję, żeby zmienić system losowania sędziów - ocenił.

"Trzeba przekonać opinię publiczną". Ujawnili wiadomości Romanowskiego
Dowiedz się więcej:

"Trzeba przekonać opinię publiczną". Ujawnili wiadomości Romanowskiego

Przyznał jednocześnie, że "opuszczenie ojczyzny" to rozwiązanie "odległe od emocji, w jakiej on sam został wychowany". - Polscy bohaterowie po 1945 roku też nie mogli liczyć na sprawiedliwy proces. Dochodziło do sytuacji dramatycznych. Odznaczyłem ostatnio Orderem Orła Białego Andrzeja Poczobuta, który jest w więzieniu. Każdego dnia jego pobyt w więzieniu dowodzi prawdy o reżimie (Alaksandra) Łukaszenki - mówił.

Dodał, że nie miał na celu porównania Ziobry do bohaterów, bo "zwykli obywatele Polski" też nie mogli liczyć na sprawiedliwość w komunistycznym reżimie. - Dla mnie opuszczenie Rzeczpospolitej nawet dzisiaj jest sprawą kłopotliwą. Uznaję, że nawet w tak dramatycznej sytuacji człowieka chorego pozostanie w kraju byłoby dowodem, jaki jest w istocie (...) stan polskiego ustroju - dodał Nawrocki.

Zarzuty dla Ziobry

Prokuratura Krajowa, której zespół śledczy nr 2 prowadzi postępowanie dotyczące między innymi ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, skierowała w połowie listopada do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa wniosek o aresztowanie Ziobry na trzy miesiące. Posiedzenie w tej sprawie zaplanowane jest na 22 grudnia.

Śledczy zamierzają postawić Ziobrze łącznie 26 zarzutów dotyczących między innymi nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. W tym celu Sejm uchylił immunitet posłowi PiS w odniesieniu do wszystkich zarzutów. Wyrażono także zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie byłego szefa MS.

Ziobro przez kilka tygodni przebywał na Węgrzech, a ostatnio był - jak sam przyznał - w Brukseli w Belgii.

Poseł PiS, którego reporter TVN24 w połowie listopada spotkał w Budapeszcie, nie deklarował jednoznacznie, ani że wystąpi o azyl polityczny na Węgrzech, ani że wróci do Polski. - Zamierzam się bronić, zamierzam używać słowa, zamierzam używać prawdy - zapewniał zaś w jednym z wywiadów. Dodał też, że przyjdzie czas, aby "każdy z tych zarzutów wyjaśnić, bo nie ma nic do ukrycia".

Ziobro opuścił Węgry. Ogłosił powód
Dowiedz się więcej:

Ziobro opuścił Węgry. Ogłosił powód

17 listopada prokuratura wystąpiła o unieważnienia paszportu oraz paszportu dyplomatycznego Ziobry. Niedługo później rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak przekazał, że procedura unieważnienia paszportu Ziobry trwa. Z kolei szef MSZ, wicepremier Radosław Sikorski przekazał, że unieważnił jego paszport dyplomatyczny.

OGLĄDAJ: Jądro ciemności
pc

Jądro ciemności

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Zbigniew ZiobroKarol NawrockiPrawo i SprawiedliwośćSprawy sądowe w PolsceProkuraturaProkuratura Krajowa
Czytaj także:
imageTitle
Trener cieszy się z przebudzenia Żyły. "Nie ma spięcia, pojawiają się metry"
EUROSPORT
Zniszczony most w Anochori w Grecji
Znów przyszły niszczycielskie burze. "Woda wdziera się do naszych domów"
METEO
imageTitle
Smutna konkluzja Polek. "To jeszcze nie jest nasz poziom"
EUROSPORT
imageTitle
Messi doczekał się mistrzostwa MLS, spełnił marzenie Beckhama
EUROSPORT
imageTitle
Polacy liczą na poprawę w Wiśle. O której dziś skoki?
EUROSPORT
Tzw. winkle, czyli naszywki w formie trójkątów służące do znakowania różnych kategorii więźniów. Są kolekcjonerzy, którzy je zbierają
Cierpienie idzie pod młotek
Aleksander Przybylski
Pożar kamienicy w Będzinie (Śląskie)
Duży pożar kamienicy na Śląsku. Jedna osoba ewakuowana
Polska
Choinka bożonarodzeniowa rozbłysnęła w Betlejem
Po trzech latach zapalili choinkę. "Ból nie opuszcza naszych serc"
Świat
W nocnym klubie w turystycznej miejscowości Arpora w Indiach wybuchł pożar
Pożar w klubie nocnym. Kilkadziesiąt ofiar
Świat
Żołnierz z karabinem maszynowym i flagą Sudanu na mundurze wojskowym
Uderzyli w przedszkole. Zginęło kilkadziesiąt osób, w tym dzieci
Świat
Mgły
Niebezpiecznie w części kraju. IMGW ostrzega
METEO
Mediolan
Kolejne miasto wprowadza zakaz. Wejdzie w życie tuż przed dużym wydarzeniem
Świat
imageTitle
Żyła po najlepszym występie w sezonie: mam spore rezerwy
EUROSPORT
Zełenski
Dwie godziny Zełenskiego z amerykańskimi wysłannikami
Świat
Nato
Termin dla Europy. Amerykanie "niezadowoleni z postępów"
Świat
Radosław Sikorski
Poderwane myśliwce, starcie Sikorskiego, incydent w Londynie
To warto wiedzieć
1 godz 5 min
pc
Dlaczego rodzi się mniej dzieci? "To globalna rewolucja, która może zmienić świat nie tylko na gorsze"
Piotr Jacoń
Zima bez śniegu, pochmurno,
Miejscami aura dopisze. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Świetny przejazd Gąsienicy-Daniel. Szkoda, że tylko jeden
EUROSPORT
imageTitle
Legia w strefie spadkowej ekstraklasy. Pogrążyły ją dwa ciosy
EUROSPORT
Wojsko Polskie
Syreny alarmowe i "wypadek przy pracy". "Za każdym razem jesteśmy mądrzejsi"
Polska
imageTitle
Polki boleśnie zweryfikowane. Holenderki ze spektakularnym zwycięstwem
EUROSPORT
imageTitle
Zagłębie wzięło rewanż. Zdecydowała ostatnia akcja
EUROSPORT
imageTitle
Zieliński w podstawowym składzie. Inter rozbił rewelację sezonu
EUROSPORT
Pogotowie poinformowało o potrąceniu policjanta (zdj. ilustracyjne)
Ciało mężczyzny znalezione w starym spichlerzu
Polska
imageTitle
Grabara znów obronił rzut karny. Kolejny popis Bayernu i Kane'a
EUROSPORT
imageTitle
"O rany, co on zrobił?". Latający bolid i ogień na torze
EUROSPORT
Samochody spalinowe
Za kilka lat miały zacząć znikać. Bruksela odpuści?
Grzegorz Jarecki
Kontrowersje dotyczące ataku USA na łódź, na której miało dojść do przemytu narkotyków
"Nowy szczegół" w sprawie kontrowersyjnego ataku. "Podważa argument administracji Trumpa"
Świat
imageTitle
Radosny wieczór Barcelony w Sewilli. Brak Lewandowskiego nie przeszkodził
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica