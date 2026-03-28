Prezydent na konferencji CPAC. "Nasza cywilizacja jest zagrożona"

Karol Nawrocki na CPAC w USA: przywożę wam pozdrowienia z Polski

Prezydent Karol Nawrocki przybył w piątek do Dallas w Stanach Zjednoczonych, aby uczestniczyć w konferencji konserwatystów CPAC [Conservative Political Action Conference - red.]. W sobotę po godzinie 21 czasu polskiego przemawiał przed uczestnikami forum.

Nawrocki odnosił się do wartości tradycji, jako łączącej oba narody - Polskę i Stany Zjednoczone. - Łączy nas ta sama chrześcijańska cywilizacja. I dzisiaj ta cywilizacja jest niestety zagrożona. Nie tylko z zewnątrz, ale również wewnątrz. Słyszymy głosy mówiące nam, że patriotyzm jest czymś, czego powinniśmy się wstydzić, że granice nie są ważne, że wiara powinna być wypchnięta z życia publicznego, że tradycja jest czymś, czego należy pozbyć się - mówił.

- Słyszycie to tu w Ameryce. My słyszymy to po drugiej stronie wielkiej wody w Europie. Ale powiem to jasno: naród bez tożsamości jest narodem bez przyszłości - podkreślił Nawrocki. Jak dodał: "jestem przekonany, że my w Polsce i wy tutaj, w Stanach Zjednoczonych, nie pozwolicie na coś takiego".

Prezydent Nawrocki o Rosji

Nawrocki zaznaczył, że "zagrożenie dla naszego sposobu życia nie wynika tylko z kultury". - W Europie dzisiaj mamy do czynienia z agresywną Rosją, reżimem, który atakuje swych sąsiadów. Reżimem, który niszczy miasta. Reżimem, który uważa, że władza daje im prawo do dominacji nad innymi - powiedział.

- I dzisiaj ten sam reżim próbuje wmawiać światu, że są obrońcami wartości tradycyjnych. To kłamstwo. Rosja nie broni konserwatyzmu. Rosja reprezentuje korupcję i przemoc - opisał Nawrocki.

