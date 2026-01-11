Logo strona główna
Polska

Prezydent i premier "podzielili się rolami", ale "euforia przedwczesna"

Karol Nawrocki i Donald Tusk
Łoboda: kwestia bezpieczeństwa powinna zostać wyjęta z bieżącego sporu politycznego
Źródło: TVN24
Kwestia bezpieczeństwa powinna być wyjęta z bieżącego sporu politycznego - powiedziała w kontekście spotkania Donalda Tuska z Karolem Nawrockim posłanka KO Dorota Łoboda. Goście "Kawy na ławę" pozytywnie oceniali fakt rozmowy premiera z prezydentem. Inne zdanie miał Grzegorz Płaczek z Konfederacji, według którego "euforia związana ze spotkaniem jest przedwczesna".

Piątkowe spotkanie premiera Donalda Tuska i Karola Nawrockiego komentowali w "Kawie na ławę" w TVN24 posłanki Dorota Łoboda (Koalicja Obywatelska), Aleksandra Leo (Polska 2050), poseł Grzegorz Płaczek (Konfederacja) europosłowie Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica), Piotr Mueller (Prawo i Sprawiedliwość) i Alvin Gajadhur, prezydencki doradca.

"To musi być nasze wspólne działanie". Tusk o konkluzjach rozmowy z Nawrockim
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"To musi być nasze wspólne działanie". Tusk o konkluzjach rozmowy z Nawrockim

Gajadhur o "uzgodnieniach" premiera i prezydenta

Gajadhur ocenił to spotkanie jako "dobre i merytoryczne". - Panowie uzgodnili, że w kwestiach dotyczących kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi, z naszym głównym sojusznikiem, dominować będzie pan prezydent Karol Nawrocki. Natomiast w przypadku koalicji chętnych, rozmów z europejskimi przywódcami, tutaj będzie główną rolę odgrywał pan premier Donald Tusk - relacjonował.

Dodał, że "kwestie bezpieczeństwa nie dzielą ani prezydenta, ani premiera" oraz wskazał, że politycy wznieśli wspólnie hasło: nic o Ukrainie bez Ukrainy w trakcie negocjacji pokojowych z Rosją.

Gajadhur: spotkanie prezydenta Nawrockiego z premierem Tuskiem było dobre i merytoryczne
Źródło: TVN24

Łoboda: bezpieczeństwo powinno być wyjęte ze sporu politycznego

Łoboda powiedziała, że szkoda, iż "spór" wszedł już "na taki poziom", że to spotkanie "jest tematem głównym w mediach". Dodała, że "do tej pory ten spór sięgał również kwestii, które powinny być wyjęte z bieżącego sporu politycznego".

- W sprawach wewnętrznych mamy zupełnie inne wartości, inne priorytety. Natomiast kwestia bezpieczeństwa (...) powinna być wyjęta z bieżącego sporu, bo dzieją się takie rzeczy na świecie, że nasza wewnętrzna stabilność i brak kłótni w tym zakresie jest tym, co daje nam siłę w kontaktach zewnętrznych - zaznaczyła posłanka KO.

Mueller o "roli rządu" w sprawach europejskich

Mueller w kontekście współpracy prezydenta z premierem zaznaczył, że "to, co będzie ważne na odcinku europejskim, to regulacje dotyczące między innymi zakupu sprzętu wojskowego".

Według niego ważyć się będą losy "wymuszenia lub braku wymuszenia tego, żeby (sprzęt) był kupowany wyłącznie w Europie czy od naszych sojuszników z Korei Południowej lub Ameryki". - Tutaj też jest rola rządu, aby powalczyć o większą elastyczność - wskazał eurodeputowany PiS.

Mueller o "roli rządu na odcinku europejskim"
Źródło: TVN24

Scheuring-Wielgus: jestem z tego bardzo zadowolona

- Jestem z tego bardzo zadowolona, dlatego że bezpieczeństwo Polek i Polaków jest dla nas wszystkich priorytetem. (...) W interesie naszego kraju jest to, aby premier z prezydentem po prostu w tej kwestii się dogadali - oceniła Scheuring-Wielgus.

Europosłanka Lewicy wyraziła też nadzieję, że "doszło tam do pewnych ustaleń, które nie zostaną naruszone przez chociażby doradców prezydenta", którzy - w jej opinii - "mają czasami trochę odmienne zdanie niż prezydent".

Scheuring-Wielgus: w interesie naszego kraju jest to, aby prezydent z prezydentem dogadali się w kwestii bezpieczeństwa
Źródło: TVN24

Leo: panowie podzielili się rolami

- To jest super ważne dla Polek i Polaków, że w kwestiach geopolitycznych, polityki międzynarodowej, naszego bezpieczeństwa musimy mówić jednym głosem. Najważniejsze osoby w tym państwie muszą mówić jednym głosem. Ta polityka musi być jedna, musi być spójna - podkreśliła Leo.

Według niej "dobrze, że panowie podzielili się rolami" w zakresie polityki międzynarodowej. - Każdy powinien działać w tym obszarze, w którym czuje się dobrze, ma relacje, kontakty, w którym czuje się najpewniej - powiedziała posłanka Polski 2050.

Leo: w kwestiach geopolitycznych, polityki międzynarodowej musimy mówić jednym głosem
Źródło: TVN24

Płaczek: euforia przedwczesna

- Euforia związana ze spotkaniem premiera i prezydenta jest przedwczesna. To jest jednak wciąż dwóch poważnych rywali politycznych - ocenił Płaczek.

Jego zdaniem, "gdyby ta współpraca miała się rozpocząć i miałby być to moment, kiedy lody zostały przełamane", to przedstawiciele KO dołączyliby do utworzonej w tym tygodniu rady parlamentarzystów przy kancelarii prezydenta.

Płaczek: euforia związana ze spotkania premiera z prezydentem jest przedwczesna
Źródło: TVN24
pc

Autorka/Autor: Sebastian Zakrzewski

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Mikołaj Bujak/KPRP

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica