Waldemar Żurek: czekamy na listę nazwisk

Nawrocki: odmawiam nominacje 46 sędziów
Źródło: TVN24
Czekamy na listę, bo z informacji medialnych wiemy o tym, że pan prezydent odmówił nominacji 46 osobom - powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, komentując oświadczenie prezydenta Karola Nawrockiego o odmowie nominacji dla 46 sędziów. - To jest dosyć istotne, bo wypowiedzi przedstawicieli kancelarii prezydenta wskazują na, moim zdaniem, pozamerytoryczne przesłanki do takiej odmowy - dodał.

W środę prezydent Karol Nawrocki poinformował o odrzuceniu nominacji dla 46 sędziów. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki wyjaśnił później, że ci sędziowie będą nadal orzekać, ale nie będą awansować. - Nie będę także dawał awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczypospolitej. Tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości pana Waldemara Żurka - powiedział w trakcie briefingu prasowego prezydent.

Więcej informacji wkrótce.

12 1410 konfa zurek-0002

Żurek: prezydent chce przypisać sobie władzę, której nie daje mu konstytucja
Waldemar ŻurekKarol Nawrockisędziowie
