Waldemar Żurek: czekamy na listę nazwisk

W środę prezydent Karol Nawrocki poinformował o odrzuceniu nominacji dla 46 sędziów. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki wyjaśnił później, że ci sędziowie będą nadal orzekać, ale nie będą awansować. - Nie będę także dawał awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczypospolitej. Tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości pana Waldemara Żurka - powiedział w trakcie briefingu prasowego prezydent.
